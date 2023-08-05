藥師鄭仲智克服障礙深入偏鄉送藥7年 獲選屏市模範父親

下周二將迎來88父親節，屏東市公所今上午舉辦模範父親表揚典禮，表彰63名辛勞的爸爸，由勝利里長推薦的59歲藥師鄭仲智今獲頒屏東市模範父親獎，他有感於弱勢族群取藥不便，從7年前開始於屏東市內進行「行動送藥」，樂觀個性突破障礙的正向能量，更激勵患者，不只送藥，更送出人生希望，他笑著說，「有一顆想服務社會的心，傻人是傻傻的做」。

59歲鄭仲智自幼罹患小兒麻痺，認真求學考取藥師與妻子一同開設藥局30餘年，秉持視病猶親的心，親切地教導患者用藥，他有感於獨居或行動不便的慢性處方箋患者取藥需大費周章，還有人因缺藥轉拿坊間不明藥品替代，自2016年變身「行動藥師」，克服自身行動不便，騎著三輪身障機車深入山區偏鄉，最遠到車程40分鐘外的瑪家鄉涼山村，平均一周送4到5次，拄著拐杖一步一步將藥品送達患者手中，「送藥不只是送藥，還要教他吃藥方法，這才是重點」。

未料他在3年前因防疫工作過度勞累，導致腦幹出血性中風半身不遂，休養期間由妻子代勞送藥不讓服務中斷，他則用堅強意志力戰勝負面心理，經過3年努力復健再次重回職場，推著輪椅繼續服務更多人，他的積極態度也激勵患者，讓1名住在屏東市頭前溪的腦傷患者重拾人生信心，願意重回人群，不因病而自暴自棄。