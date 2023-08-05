快訊

獨／竹東高中也爆不續聘爭議 教師指控被當免洗筷

成都世大運／吳芳嫻、梁恩碩網球女雙封后 體育署5金達標

卡努颱風如同當年辛樂克 「悲情加油站」4度被土石流滅頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捷運路竹延伸線施工 岡山北路車道縮減

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

高雄捷運進行岡山路竹延伸線第二階段工程，為推進工程進度，捷運工程局預計自8月7日起，於岡山北路慈濟岡山志業園區至育德街路段，進行交維措施佈設及施工圍籬架設，將縮減部分車道，建議用路人改道行駛。

捷運工程局說明，岡山北路慈濟園區至育才路段，將由北上3車道、南下4車道的現況，改為南北各3車道；育才路至育德街路段，將由南北向各5車道，改為南北各3車道行駛，提醒用路人行經施工路段小心駕駛。

為避免影響台1線交通車流，捷運工程局將在尖峰時段的施工路口，配置義交進行指揮引導，提醒車輛行經施工路段，須依工區速限30公里減速慢行，或可依照引導標誌行駛替代道路，南下方向建議可右轉本工路銜接186號縣道進入岡山市區；北上方向建請由介壽路沿186號縣道右轉本工路接回省道台1線。

捷運工程局表示，岡山路竹延伸線工程持續推進，為降低捷運工程對於交通之衝擊影響，已於施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會，交通維持計畫亦報經市府交通主管機關及道安會報同意後實施，提醒用路人通過施工區域時務必注意安全。

高雄捷運進行岡山路竹延伸線第二階段工程，預計自8月7日起，於岡山北路慈濟岡山志業園區至育德街路段進行交維措施。圖／捷運工程局提供
高雄捷運進行岡山路竹延伸線第二階段工程，預計自8月7日起，於岡山北路慈濟岡山志業園區至育德街路段進行交維措施。圖／捷運工程局提供
捷運工程局建議用路人可改到，避開捷運施工範圍。圖／捷運工程局提供
捷運工程局建議用路人可改到，避開捷運施工範圍。圖／捷運工程局提供

岡山 車道 捷運

延伸閱讀

台76線以西延伸工程大進展 二林精密園區環評送3年沒回應

淡北道路決標淡海房價要飆了？專家搖頭：還有1硬傷

捷運周邊熱區撐場 住展風向球7月維持綠燈

7月房市捷運周邊推案增 TPASS助買方縮短猶豫期

相關新聞

獨／高雄5樓高大樹被杜蘇芮颱風吹倒 躺公園9天無人清

杜蘇芮颱風上月27日肆虐高雄，許多路樹被強風吹倒，也造成公園內出現斷枝殘葉，公園處雖全力派人清理，但仍疏漏掉偏僻處的小公...

高雄捷運路竹延伸線施工 岡山北路車道縮減

高雄捷運進行岡山路竹延伸線第二階段工程，為推進工程進度，捷運工程局預計自8月7日起，於岡山北路慈濟岡山志業園區至育德街路...

王鴻薇批屏東大蓋蚊子停車場令人傻眼 縣府提2方面回應

屏東縣前縣長潘孟安於任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座立體停車場，遭立委王鴻薇指平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本...

南橫公路13年花130億 復通1年高雄三部落又成孤島

政府投入130億，復通才1年的南橫公路，首度面臨颱風、豪雨考驗慘不忍睹，在杜蘇芮造成台東端埡口路段路基嚴重流失後，高雄端...

高雄新堀江前分隔島打除 輪椅族、嬰兒車終能暢行

高雄新堀江商圈前的分隔島，20年來阻礙輪椅族、嬰兒車通行引發網友關切，高市議員許采蓁為此介入協商，市府近期終於打通！她肯...

莫拉克風災14年！日光小林社區合作社今開幕 「村民自己照顧自己」

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風襲台，造成高雄縣甲仙鄉小林村被土石流掩埋的慘劇，災後部份小林村人移居杉林，在日光小林社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦