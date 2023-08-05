高雄捷運路竹延伸線施工 岡山北路車道縮減

高雄捷運進行岡山路竹延伸線第二階段工程，為推進工程進度，捷運工程局預計自8月7日起，於岡山北路慈濟岡山志業園區至育德街路段，進行交維措施佈設及施工圍籬架設，將縮減部分車道，建議用路人改道行駛。

捷運工程局說明，岡山北路慈濟園區至育才路段，將由北上3車道、南下4車道的現況，改為南北各3車道；育才路至育德街路段，將由南北向各5車道，改為南北各3車道行駛，提醒用路人行經施工路段小心駕駛。

為避免影響台1線交通車流，捷運工程局將在尖峰時段的施工路口，配置義交進行指揮引導，提醒車輛行經施工路段，須依工區速限30公里減速慢行，或可依照引導標誌行駛替代道路，南下方向建議可右轉本工路銜接186號縣道進入岡山市區；北上方向建請由介壽路沿186號縣道右轉本工路接回省道台1線。