屏東石斑魚進軍藏壽司 8月4日起日本全門市上市

由屏東石斑魚製作的「鹽麴青斑壽司」自8月4日起至8月30日，在日本藏壽司全門市上市，且全台藏壽司也有「柚香鹽麴醃漬石斑魚壽司」，採用台灣本土龍虎石斑。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，自8月4日起至8月30日，由屏東優鮮水產石斑魚製作的「鹽麴青斑壽司」在日本藏壽司全門市上市，讓喜愛海鮮的日本消費者不用遠渡重洋，也能在日本品嚐來自台灣的高檔美味石斑魚。且在台灣也能吃到國產石斑魚壽司，全台藏壽司「柚香鹽麴醃漬石斑魚壽司」熱賣中，採用台灣本土養殖肥美龍虎石斑，融入爽口鹽麴醬，搭配清新柚子香氣，清爽不膩。

屏東縣長周春米表示，優質石斑魚游進日本非常不簡單，屏東漁民很努力，經過來回打樣、調整加工製成程序、來台訪廠等，生食級石斑魚在日本連鎖壽司店上市販售，從日本到台灣藏壽司都希望大家多多捧場、多吃石斑。

縣府指出，屏東地處台灣最南端，卻擁有最棒漁業養殖環境，水土、水量和氣候特優條件，縣內養殖面積約610公頃，約占全台4成，年產量約6776噸，養殖主力多為龍膽石斑及龍虎斑，更是國內最大石斑養殖區域。

屏東的石斑魚在得天獨厚的環境成長，漁民以科技化的養殖管理細心培育，並以高水準加工技術處理，產出生食級石斑魚片。