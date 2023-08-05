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王鴻薇批屏東大蓋蚊子停車場令人傻眼 縣府提2方面回應

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
立委王鴻薇指屏東市內新建的6座立體停車場平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本就是蚊子館」，對此，屏東縣府表示，停車率已成長平均約3成，更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備。記者張已亷／攝影
立委王鴻薇指屏東市內新建的6座立體停車場平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本就是蚊子館」，對此，屏東縣府表示，停車率已成長平均約3成，更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備。記者張已亷／攝影

屏東縣前縣長潘孟安於任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座立體停車場，遭立委王鴻薇指平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本就是蚊子館」，對此，屏東縣府表示，各停車場自完工後，停車率已成長平均約30%，逢重大節慶幾乎都呈現滿位狀況，另更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備，停車空間供給更有其必要性。

立委王鴻薇昨在臉書發文指，屏東縣府為解決屏東市區內停車位不足，及平假日尖峰時段道路壅塞等問題，獲前瞻計畫補助後，增設屏菸、幸福公園、民生、信義、仁愛、中華路等6座立體停車場，總經費21億5000萬多元，由中央補助12億6000多萬，地方籌措8億8000多萬，但停車場平日使用率僅5％至25％不等，假日也僅有平均35％，「根本就是蚊子館」。

她批，對於這樣質疑，縣府卻回應是施政的超前布署，還說施政必須放眼未來50年，「簡直令人傻眼」。

屏東縣府交旅處表示，為解決屏東市區商業活動密集區域停車供需失衡，並因應城市發展，所以建置停車場以改善車位不足問題，完工驗收後歷經試營運及正式委託民間營運迄今，各停車場停車率已逐漸成長平均約30%。

交旅處指出，屏東市舊市區早期道路空間規畫不足，尤其是市中心在辦理公私活動或連續假日，大量車流進入更凸顯停車空間不足問題，更間接影響商業活動發展及道路安全與交通順暢，因此決定在有限空間設置停車場。

去年於各停車場陸續完工後因時逢疫情間試營運，今年1月正式委外經營，並由停管廠商投資建置完整智慧停車設施，營運迄今平日平均停車率成長約30%、假日約40到50%，相較去年已有逐漸成長。以屏菸停車場為例，停車率平日45.3%，假日52.1%，又以去年屏東聖誕節活動期間為例，每逢假日，因為外地遊客多，周邊3個停車場幾乎都呈現滿位狀況。

交旅處表示，未來屏東縣還有高鐵延伸線、高屏第二快速道路、國道10號延伸、屏東科學園區及科技產業園區等重大建設，將引進更多車流，興建停車場除改善既有停車空間不足問題外，更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備，停車空間供給更有其必要性。

立委王鴻薇指屏東市內新建的6座立體停車場平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本就是蚊子館」，對此，屏東縣府表示，停車率已成長平均約3成，更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備。圖／屏東縣政府提供
立委王鴻薇指屏東市內新建的6座立體停車場平日、假日使用率皆不到4成，質疑「根本就是蚊子館」，對此，屏東縣府表示，停車率已成長平均約3成，更要因應未來重大建設所帶來的需求做準備。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 停車場 蚊子館 王鴻薇

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