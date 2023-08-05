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高雄新堀江前分隔島打除 輪椅族、嬰兒車終能暢行
高雄新堀江商圈前的分隔島，20年來阻礙輪椅族、嬰兒車通行引發網友關切，高市議員許采蓁為此介入協商，市府近期終於打通！她肯定市府把民意聽進耳，對行人路權是一大進步。
新崛江是高雄著名商圈，但日前臉書粉專「標線改造台灣路Reform Taiwan Road」討論當地行人穿越線上的分隔島，有網友希望有一天能讓輪椅方便通行，引起許多迴響，議員許采蓁得知後，主動與市府及周邊里長探詢打除的可行性。
許表示，新堀江前過去設置分隔島，主要因為攤車、機車直接穿越加上飆車族橫行，造成用路人危險；現在時空背景已不同，經與地方人士溝通後，決定請市府協助打除，並縮減行人穿越線，設禁止迴團告示牌，避免汽車直接穿越，未來警察局也將會加強取締機車穿越的違規行為，保障行人安全。
「有行人穿越線卻不能讓輪椅及嬰兒車通過，本身就是不合理」，許采蓁說，近年行人路權議題受各界重視，市府應更有作為。此次從邀請局處與地方人士會勘，設計再到完工只花不到一個月時間，就解決掉20年的難題，她望市府都應保持這樣的行政效率，解決民瘼 。
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