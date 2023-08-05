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飛越1萬公里！加拿大遊客來信道歉 歸還16年前帶走的玄武岩塊

中央社／ 澎湖縣5日電
1名加拿大籍遊客16年前到澎湖遊玩，帶走1塊玄武岩石塊。圖為澎湖西嶼大菓葉柱狀玄武。聯合報系資料照
1名加拿大籍遊客16年前到澎湖遊玩，帶走1塊玄武岩石塊。圖為澎湖西嶼大菓葉柱狀玄武。聯合報系資料照

1名加拿大籍遊客16年前到澎湖遊玩，帶走1塊玄武岩石塊，一直耿耿於懷，最近寫信道歉並歸還，這塊玄武岩飛越1萬公里路程回到澎湖，澎湖縣政府將進行鑑定是否為石器遺跡。

澎湖縣農漁局今年7月14日收到來自加拿大的包裹信件，打開包裹後，看到署名Redhead的加拿大籍遊客在信中表示，西元2007年拜訪澎湖時帶走一塊石頭，感到抱歉並希望能歸還，因此將道歉信與石塊一併寄給澎湖縣政府，讓這塊玄武岩回到澎湖的土地上。

加拿大籍遊客並在信中寫著，這塊石塊形似箭頭，可能具有歷史文化意義，因此想向澎湖先民、他們的後代、居民、縣長、及澎湖的自然環境道歉，希望這個石頭能找到休息之處且重新回到自然的家，願能獲得原諒。

農漁局表示，這塊約有7公分長的玄武石塊，雖然小小不起眼，卻讓一位外國人為之耿耿於懷16年，將它寄回澎湖，無論是不是一塊先民的遺物，這塊玄武岩它回到自己家鄉，將進行鑑定是否為石器遺跡。

澎湖農漁局指出，早期法規尚未完備，民眾保育意識未普及，偶有破壞環境帶走玄武岩塊或是咾咕石、珊瑚礁岩等作為紀念，現今隨著保育意識提升，已較少發生破壞情事，惟仍有少數民眾不願配合，有待加強宣導。

澎湖農漁局指出，縣府長年推動自然保育業務，分別於民國80年公告貓嶼野生動物保護區、81年公告澎湖玄武岩自然保留區、96年公告青螺國家級濕地、97年劃設南海玄武岩自然保留區，109年劃設澎湖海洋地質公園，列為保護。

澎湖縣 加拿大

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