為輕軋成圓熱身 高雄聯興公園近期啟用

緊鄰高雄輕軌大順路段旁的「聯興公園」，歷經近八個月已經完工，這處全齡共融公園，位在交通運輸核心，也為即將成圓的輕軌熱身，工務局預訂近日啟用，邀民眾體驗河堤新風貎。

高雄市工務局表示，斥資2014萬的聯興公園占地0.73公頃，位在三民區99期重劃區內，去年12月19日開工，已如期如質完工。這處公園正好在大順路、聯興路間，公園綠帶串連鄰近輕軌C26灣仔內站、愛河沿線綠帶、學校、知名百貨及大賣場，並將在地特色及民眾需求納入公園設計，可擴大加值周邊整體效益。

工務局長楊欽富表示，聯興公園基地過去是為駕訓班及汽車銷售場，這次設計上運用駕訓班場域的地景紋理，規畫有交通訓練場，可提供孩童通過遊戲行為學習交通規則，寓教於樂。

公園處也表示，聯興公園提供各年齡層需求的休憩遊樂設施，有針對5至12歲兒童設置交通訓練場、捕夢爬網、雲霄鞦韆等設施；幼齡區則配置小滑梯，青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，全齡共融。