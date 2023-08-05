快訊

「我沒債留子孫」蔡英文反嗆馬英九執政留債1.7兆

糖尿病患不適合喝康普茶？科學實證看康普茶8個潛在健康益處

大雨不斷！南投信義鄉12村列土石流警戒區域 上午11點起停班課

為輕軋成圓熱身 高雄聯興公園近期啟用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用，公園處種110株米幹徑15公分以上大喬木，可降低熱島效應。記者王昭月／翻攝
位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用，公園處種110株米幹徑15公分以上大喬木，可降低熱島效應。記者王昭月／翻攝

緊鄰高雄輕軌大順路段旁的「聯興公園」，歷經近八個月已經完工，這處全齡共融公園，位在交通運輸核心，也為即將成圓的輕軌熱身，工務局預訂近日啟用，邀民眾體驗河堤新風貎。

高雄市工務局表示，斥資2014萬的聯興公園占地0.73公頃，位在三民區99期重劃區內，去年12月19日開工，已如期如質完工。這處公園正好在大順路、聯興路間，公園綠帶串連鄰近輕軌C26灣仔內站、愛河沿線綠帶、學校、知名百貨及大賣場，並將在地特色及民眾需求納入公園設計，可擴大加值周邊整體效益。

工務局長楊欽富表示，聯興公園基地過去是為駕訓班及汽車銷售場，這次設計上運用駕訓班場域的地景紋理，規畫有交通訓練場，可提供孩童通過遊戲行為學習交通規則，寓教於樂。

公園處也表示，聯興公園提供各年齡層需求的休憩遊樂設施，有針對5至12歲兒童設置交通訓練場、捕夢爬網、雲霄鞦韆等設施；幼齡區則配置小滑梯，青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，全齡共融。

另為達到遮蔭及減碳效益，公園處在聯興公園也種110株米幹徑15公分以上大喬木，其中大多為抗病蟲害能力強的台灣原生樹種，如苦楝、九芎、光臘樹，可降低熱島效應。

位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用，圖為全新的滑步車道。記者王昭月／翻攝
位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用，圖為全新的滑步車道。記者王昭月／翻攝
位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用。記者王昭月／翻攝
位在高雄三民區99重劃區內的「聯興公園」，近期將啟用。記者王昭月／翻攝

高雄輕軌 駕訓班

延伸閱讀

高雄八旬婦颱風天外出看診 難敵強風吹倒騎樓滿身傷

會除草能趕狗 高雄母羊「黑妹」成明星網紅！逃脫羊肉爐宿命

影／收據太假...高雄被害女突醒猛喊追車手 3熱心民眾幫逮人

杜蘇芮颱風高雄農損近億 農業局再爭取6項農作納入救助

相關新聞

飛越1萬公里！加拿大遊客來信道歉 歸還16年前帶走的玄武岩塊

1名加拿大籍遊客16年前到澎湖遊玩，帶走1塊玄武岩石塊，一直耿耿於懷，最近寫信道歉並歸還，這塊玄武岩飛越1萬公里路程回到...

帶你體驗恆春半島繽紛生活 「花花生活節」11日浪漫登場

屏東恆春半島是夏季旅遊勝地，有別於走馬看花的單調玩法，火箭人實驗室串連當地逾百家餐廳、民宿、音樂人和藝術家，8月11日起...

樹木竄根破損難走 高市率先將高雄長庚人行道整平了

高雄長庚醫院前人潮出入多，原有連鎖磚人行道鋪面易因行道樹竄根破損，導致不平坦，病患或家屬不好行走，高市工務局道路養護工程...

4寶有3遲緩兒 父扛重擔受表揚

父親節將至，現年49歲的曾宇群儘管4個孩子有3個發展遲緩，但他以正向態度陪伴小孩成長，除肩負扛起家計，還秉持好學精神攻讀...

碳交所總公司 下周高雄揭牌

2023高雄永續城市高峰論壇昨登場，身兼碳權交易所董事長的台灣證交所董事長林修銘預告，碳交所總公司下周一將在高雄軟體園區...

中油大林廠整修 地方盼安全把關

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場去年10月發生氣爆火警， 雖無傷亡，仍引爆周邊居民怒火，市府勒令工場停工，地方民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦