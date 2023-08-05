帶你體驗恆春半島繽紛生活 「花花生活節」11日浪漫登場

屏東恆春半島是夏季旅遊勝地，有別於走馬看花的單調玩法，火箭人實驗室串連當地逾百家餐廳、民宿、音樂人和藝術家，8月11日起合辦為期11天的「半島花花生活節」，活動從日到夜，從山到海，從動態到靜態，有戶外遊程也有多元音樂演出，跟著在地扎根的不同生活風格師，用全新視角認識並感受彩色繽紛的不一樣生活。

在地蹲點的火箭人實驗室負責人張彥頡說，風光明媚的恆春半島，吸引不少年輕世代移居，新舊住民激盪出相互交融的生活火花，呈現豐富多元的生活模樣，但外界對半島印象多停留在走馬看花和水上活動的玩法，團隊將這些生活風格師聚集，讓遊客用體驗在地生活的方式來旅行，跟著在這片土地上扎根的每個人，在未曾想像過的色彩中探索、沈浸迷幻躍動的音樂世界。

他說，例如花藝師Coco擅長利用當季花草布置空間，即使沒有花藝基礎的人也能完成作品；蔬食餐廳主廚周玉惠喜歡到菜市場與人互動，透過對食材認識分享料理幸福感；墾漂旅行的阿繽擅長在野外就地取材，用原始方式烹飪料理；無動力的獨木舟、SUP體驗活動和與大自然互動的心靈療癒體驗等遊程；來自香港的衞叔有47年觀星經驗，自行在恆春打造專業天文台，引領認識星星與人類生活環境的關係影響，並挑戰用自己的手機拍攝美麗星空，讓遊客享受寧靜和放鬆的美好時光，感受半島的日常生活樣貌。