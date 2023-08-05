樹木竄根破損難走 高市率先將高雄長庚人行道整平了

高雄長庚醫院前人潮出入多，原有連鎖磚人行道鋪面易因行道樹竄根破損，導致不平坦，病患或家屬不好行走，高市工務局道路養護工程處為此翻新鋪面，打造更友善的人行空間，如今煥然一新。

高市工務局表示，今年度除申請中央補助人行環境改善計畫外，市府特別編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，並採用簡單迅速、容易維護的方式。

道工處指出，高雄長庚路人行道改善工程，除將樹木竄根造成凹凸不平的地方，斷根整平外，也改善老舊連鎖磚鋪面，並在公車站前及行人穿越線對應的地方設置無障礙斜坡道，加強醫院周邊人行環境的舒適及安全性。