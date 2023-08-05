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樹木竄根破損難走 高市率先將高雄長庚人行道整平了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，高雄長庚院區人行道整平了。記者王昭月／翻攝
高市府編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，高雄長庚院區人行道整平了。記者王昭月／翻攝

高雄長庚醫院前人潮出入多，原有連鎖磚人行道鋪面易因行道樹竄根破損，導致不平坦，病患或家屬不好行走，高市工務局道路養護工程處為此翻新鋪面，打造更友善的人行空間，如今煥然一新。

高市工務局表示，今年度除申請中央補助人行環境改善計畫外，市府特別編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，並採用簡單迅速、容易維護的方式。

道工處指出，高雄長庚路人行道改善工程，除將樹木竄根造成凹凸不平的地方，斷根整平外，也改善老舊連鎖磚鋪面，並在公車站前及行人穿越線對應的地方設置無障礙斜坡道，加強醫院周邊人行環境的舒適及安全性。

道工處表示，為讓人行道更加平坦，這次鋪面使用優質混凝土搭配切割裝飾縫，美觀且可快速維護，也更加強安全性、耐用性，對常出入醫院的輪椅患者、年長者或親子在通行，會更加順暢平穩。

高市府編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，高雄長庚院區人行道整平了。記者王昭月／翻攝
高市府編列追加預算3.6億元，改善醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境，高雄長庚院區人行道整平了。記者王昭月／翻攝

人行道 長庚 患者

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