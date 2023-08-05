跑車撞壞自行車道 三不管地帶誰來修

屏東前縣長曹啟鴻任內興建一條屏東市往麟洛鄉的自行車道，也是屏東往返麟洛的便道，但不少汽機車常貪圖方便闖入，上月有輛白色賓士跑車駛入撞壞護欄掉落路旁水溝，造成道路毀損無法通行，至今封閉，單車騎士只能繞道而行，由於此處道路權管單位不明，演變成三不管地帶，議員希望相關單位能盡快解決。

這條自行車道原是台糖舊糖業鐵路，前縣長曹啟鴻任內改建為自行車道，橫越屏東市、長治、麟洛鄉3地，寬度不足5米，總長約3公里，盡頭連結國道3號底下的自行車國道，因沿路尚有住家，且路線截彎取直，造成汽機車、單車混用，更是屏科大學生往返內埔、屏東的通勤路線。

日前因車道橋梁護欄毀損，台糖封閉車道至今約半個月，迫使民眾繞道而行。有鄉親認為其他道路彎彎曲曲、視線死角多，且須通過墓園，希望自行車道盡早通行，期盼相關單位能盡速處理，修復護欄並畫設交通道路，恢復通車。

「如今人事全非，別讓這條路成孤兒單車道」，議員李世斌說，自行車道的管理單位，包括屏東市公所、麟洛、長治鄉公所與台糖都互踢皮球，封路2個多禮拜已造成民眾通行困擾，「沒有人在乎用路人的權益」。

工務處表示，這處道路原先僅提供自行車通行，前縣長曹啟鴻任內委由麟洛鄉公所管理，今日卻變成三不管地帶，不時有汽機車闖入，危及自行車使用安全。未來此道路是做自行車道或改為交通用路，8月14日會開會研議。