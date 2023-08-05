碳交所總公司 下周高雄揭牌

2023高雄永續城市高峰論壇昨登場，身兼碳權交易所董事長的台灣證交所董事長林修銘預告，碳交所總公司下周一將在高雄軟體園區揭牌啟用。市長陳其邁表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年10月將實施，國內預計明年開徵碳費，高雄是工業城，工業生產占全市營業銷售額55％，排碳量更占全國20％，對高雄來說是挑戰與機會，產業淨零轉型刻不容緩。

這場高峰論壇邀產業界就城市淨零治理、產業智慧減碳、碳權綠色經濟等議題討論。國發會副主委高仙桂表示中油、中鋼、台塑等全台10大碳排公司都在高雄，高市府今年6月通過淨零自治條例，已成立產業大聯盟以大帶小，政府樂見國營事業驅動產業淨零轉型。

碳交所董事長林修銘說，碳交所下周一掛牌籌備過程，高雄市長陳其邁是重要催生者，市長前晚還打電話給他，希望碳交所與在地鋼鐵、石化、能源等產業緊密合作，建構減碳生活圈，也攜手在地學術機構進行相關教育訓練，並與國際碳權機構接軌，助台灣產品順利銷到世界，「高雄扮演淨零轉型引擎角色」。

陳其邁說，面臨氣候變遷挑戰、淨零減碳更顯迫切， 高雄一年排碳量5700萬噸是台北市5倍，現在是「數位」、「淨零」雙軸轉型關鍵時刻，產官學界應掌握先機，引領台灣產業破繭而出。

「高雄排碳量占全台20%，可見市場就在高雄」，陳其邁說，碳交所的成立亦代表台灣減碳行動進入市場驅動的時代。環保局長張瑞琿表示，近期台灣碳交所將啟用，將迎向碳稅、碳費與碳權等機制的碳有價時代。