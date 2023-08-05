中油大林廠整修 地方盼安全把關

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場去年10月發生氣爆火警， 雖無傷亡，仍引爆周邊居民怒火，市府勒令工場停工，地方民眾擔心復工後若仍是老舊設備、危險依舊；中油表示，仍在整修招標，最快明年下半年才提復工計畫；市府強調，若接獲復工申請，勞工局將嚴格審查，並邀學者專家審查把關，經各方審視無疑後，才會同意復工。

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場去年10月27日深夜發生氣爆火警，中油一開始研判事故燃燒塔管線破裂，經第三公正單位調查後，確認是集管箱加勁板銲道熔接有瑕疵，承受高應力和環境腐蝕作用而斷裂。

大林廠長廖本源表示，工場目前停工，已進行整修招標，最快明年下半年提復工計畫，會盡速進行相關系統等風險分析及製程改善；修訂相關標準作業程序，並對員工進行完整教育訓練，「因調配產線，並未影響整體產值」。

高雄市勞工局表示，發生工安意外後，中油尚未提復工申請，如接獲申請，會邀請專家、學者嚴查把關，經各方均審視無疑後，才同意復工。高雄市環保局表示，勞工局若同意復工，會要求中油確切依規定操作，各項排放亦需符合法規標準。

高市小港區鳳興里里長洪富賢說，大林煉油廠設備老舊，應在不影響產能前提下輪流停工、檢查，「最好能汰舊換新」，否則即使三硫使用新設備，廠區內其他的老舊機器還是讓居民擔心。

高雄市議員陳麗娜表示，中油最大問題是制度與管理有漏洞，導致事故頻傳，上次爆炸時歸咎設備，未追究人為疏失，若沒辦法徹底檢討改革，再發生可能性還是很大，市府若能強硬要求改善制度上問題，才能解除民眾對中油的質疑。市議員鄭光峰說，中油許多設備都老舊，中油應找出原因加強規範，不得再發生相關事故。