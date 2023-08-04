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導護志工不只守護安全 自掏腰包助學童受表揚

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市府教育局表揚績優導護志工，今天舉辦表揚大會，高雄市長陳其邁出席感謝他們守護校園安全。記者任義宇／攝影
高雄市府教育局表揚績優導護志工，今天舉辦表揚大會，高雄市長陳其邁出席感謝他們守護校園安全。記者任義宇／攝影

高雄市府教育局，為感謝長期投入校園安全的導護志工，今天下午舉辦表揚大會，其中東光國小導護志工李玉雪服務16年至今，除守護學童交通安全，更自掏腰包協助遭遇困難小朋友度過難關，成為7位受表揚志工代表之一。

今年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天下午在樹德家商舉辦，共70位績優導護志工、26個志願服務單位受表揚。高雄市長陳其邁感謝這群默默付出、為校園安全奉獻的無名英雄，並表揚7位受表揚志工代表。

其中李玉雪小時候從台南家鄉玉井到高雄五福國中參加田徑隊，曾締造高雄市中運800公尺跑出2分27秒紀錄，後來轉戰女壘隊，有感於一路上很多人幫忙，在小孩2007年上小學後，投入志工服務至今，幾乎每天都上工守護學童通學安全

李玉雪分享，有次發現一位女童站在路口一直哭不願意進校，發現女童穿著尺寸不合的大人鞋子，她跟班級老師回報後，用志工誤餐費幫忙買合腳鞋子，並持續關心直到五年級轉學，後來女童也變得開朗活潑，她非常欣慰。

李玉雪說，許多導護工作的日常都能成為持續擔任志工的動力，例如許多小朋友都會主動分享生活近況，偶爾請假沒有上崗時也會關心，主要就是能回饋社會。

陳其邁表示，高雄導護志工有5100位，市府為志工辦理團體意外與醫療保險及教育訓練，讓志工無後顧之憂，也編列預算，預計在2年內改善各校園周邊通學步道，讓小朋友更安全。

東光國小導護志工李玉雪發揮觀察力，自掏腰包協助小朋友度過難關，成為受表揚7位志工代表之一。記者任義宇／攝影
東光國小導護志工李玉雪發揮觀察力，自掏腰包協助小朋友度過難關，成為受表揚7位志工代表之一。記者任義宇／攝影

陳其邁 教育局

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