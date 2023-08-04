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台東縣漁港未獲前瞻補助 漁業署：功能不同

中央社／ 台北4日電

台東縣長饒慶鈴今天指台東縣漁港未獲前瞻補助，農業部漁業署對此表示，台東縣漁港與第一類漁港功能不同，政府曾補助台東漁港建設近15億元，必要仍會以公務預算支持漁業建設。

饒慶鈴在臉書（Facebook）發文指審計部公布前瞻計畫第3期預算審核報告，高雄市獲得預算占總補助近1/4分。包括高雄光1個前鎮漁港翻新就拿到新台幣81億元，台東縣有14處漁港，在前瞻中得到的補助是0。

對此，漁業署發布新聞稿及相關數據指出，依漁業署統計，民國108年至112年期間總計補助台東縣漁港及相關建設約2.02億元，其中包括漁港建設0.99億餘元，魚市場、冷鏈及辦公大樓建設1.03億餘元，若連同交通部補助富岡漁港交通碼頭二期工程、富岡及綠島漁港災修工程等12.9億元，合計約14.93億元。

漁業署強調，漁港分為第一類漁港及第二類漁港，分由中央政府及地方政府所主管，各漁港功能建設需求不同，台東縣市轄內第二類漁港與前鎮漁港第一類漁港的功能性、船隻大小等都不同。

漁業署表示，二類漁港主管機關依產業發展及漁港環境建設需求差異，統合建設需求後，自行投入建設經費或向漁業署及相關部會申請補助。

漁業署指出，如果縣市政府所提漁業建設，符合公共工程建設的必要性，漁業署仍會以公務預算予以支持，而非僅限於前瞻預算，會依照經費申請程序及考量地方政府所提漁業建設工程安全、急迫性及配合款到位程度及執行量能等，整體合理分配補助預算並動態調整來支持各地漁業建設。

漁業署也強調，前瞻基礎建設預算中涉及漁港區內建設為水環境改善計畫，是以跨部會協調整合，集中資源以整體性及系統性方式，辦理河川、排水及海岸環境營造、改善海岸環境為辦理項目。

漁業署重申，台東縣市轄內第二類漁港與前鎮漁港第一類漁港的功能性、船隻大小等都不同，但都是台灣漁業不可或缺的一環，中央各機關對地方建設都會照顧並一視同仁，外界不能僅以補助金額大小來論定，期盼中央與地方共同為漁業建設努力。

漁業署 前鎮漁港

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