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卡努狂風豪雨！颱風尾掃落2樓高廣告看板 騎士看傻驚險閃避

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣受卡努颱風外圍環流影響，各鄉鎮颳起強風，潮州鎮台一線與四維路口一處廣告鷹架，今下午2點左右因大風遭吹落，倒塌阻擋車道。圖／警方提供
屏東縣受卡努颱風外圍環流影響，各鄉鎮颳起強風，潮州鎮台一線與四維路口一處廣告鷹架，今下午2點左右因大風遭吹落，倒塌阻擋車道。圖／警方提供

卡努颱風北轉，外圍環流帶來的西南氣流，為南台灣帶來狂風豪雨，中央氣象局今下午針對全台16縣市發布陸上強風特報，屏東縣潮州鎮台一線上一處高約2層樓廣告鷹架，今下午2點左右，因大風吹落倒塌阻擋車道，當時無人車通過，沒有造成傷亡，警方獲報到場交管，聯絡廠商前來處理，現已移至慢車道，車流維持順暢。

依中央氣象局資料，受颱風外圍環流及西南風影響，預估屏東縣今陸地陣風將達10級以上，發布陸上強風特報，提醒民眾注意防範，另屏東縣山區有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

潮州鎮台一線與四維路口一處高約2層樓的廣告鷹架，今下午1點53分左右因風大突然倒塌，占據台一線南下外側車道，阻礙車輛通行，一旁騎士看傻，趕緊放慢車速避免遭受波及。

警方表示，當時沒有用路人通過，未造成人員受傷，警方獲報立即前往交管，並通知廠商盡速處理移除，現已移至慢車道，車流維持順暢。

屏東縣受卡努颱風外圍環流影響，各鄉鎮颳起強風，潮州鎮台一線與四維路口一處廣告鷹架，今下午2點左右因大風遭吹落，倒塌阻擋車道。圖／警方提供
屏東縣受卡努颱風外圍環流影響，各鄉鎮颳起強風，潮州鎮台一線與四維路口一處廣告鷹架，今下午2點左右因大風遭吹落，倒塌阻擋車道。圖／警方提供

屏東縣 車道 卡努颱風

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