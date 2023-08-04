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迎減碳時代 台灣碳權交易所總公所7日在高雄掛牌

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國內碳費預訂明年開徵，產業相繼投入應變，2023高雄永續城市高峰論壇今天在高雄登場。記者王昭月／攝影
國內碳費預訂明年開徵，產業相繼投入應變，2023高雄永續城市高峰論壇今天在高雄登場。記者王昭月／攝影

國內碳費預訂明年開徵，產業相繼投入應變，兼任台灣碳權交易所董事長的台灣證交所董事長林修銘今天在2023高雄永續城市高峰論壇預告，碳交所總公司下周一將在高雄軟體園區掛牌啟用，高雄市長陳其邁指，高雄碳排量占全國五分之一，但對高雄來說，是挑戰與機會。

2023高雄永續城市高峰論壇今在高雄登場，邀產業界就城市淨零治理、產業智慧減碳、碳權綠色經濟等議題進行討論。國發會副主委高仙桂說，台灣碳排量近5成來自工業部門，中油、中鋼、台塑等全台10大碳排公司都以高雄為生產基地，高市今年6月高市通過淨零自治條例，已組產業大聯盟以大帶小，政府樂見國營事業驅動業淨零轉型。

身兼台灣碳權交易所董事長的證交所董事長林修銘說，碳權交易所籌備過程，高雄市長陳其邁從頭到尾熱心參與，是幕後催生者。台灣碳交所下周一在高雄掛牌，「陳市長」昨晚還打電話給他，希望碳交所與在地鋼鐵、石化、能源等產業緊密合作，建構減碳生活圈，並攜手在地學術機構，進行碳排諮詢等教育訓練，未來更應與國際碳權機構接軌，在國際標準下，助台灣的產品順利銷到世界，「高雄將扮演淨零轉型的引擎角色」。

陳其邁表示，人類相對面臨氣候變遷的挑戰、淨零減碳更顯迫切， 高雄工業生產占全市營利事業銷售額55%以上，一年排碳量5700萬噸是台北市的5倍，現在正是高雄面臨「數位」、「淨零」雙軸轉型的關鍵時刻，盼透過產官學合作，掌握先機，引領台灣產業破繭而出。

陳其邁說，高雄排碳量占全台灣20%，可見市場就在高雄，碳交所的成立，亦代表台灣減碳行動將進入市場驅動的時代，無論是碳盤查、驗證、系統服務跟整個碳權交易，都會在產業端、城市生活、交通等領域被廣泛應用。

高雄市環保局長張瑞琿表示，這次論壇有「綠色經濟 國際看齊」等4大議題，扣合近期台灣碳交所啟用，台灣將迎向碳稅、碳費與碳權等機制的碳有價時代。

國內碳費預訂明年開徵，產業相繼投入應變，2023高雄永續城市高峰論壇今天在高雄登場。記者王昭月／攝影
國內碳費預訂明年開徵，產業相繼投入應變，2023高雄永續城市高峰論壇今天在高雄登場。記者王昭月／攝影

陳其邁 減碳

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