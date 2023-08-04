受卡努影響 高市桃源梅山、茂林雨量均破200毫米
受卡努颱風影響，農業部昨發布高市桃源、那瑪夏及六龜區興龍里共有65條土石流黃色警戒，考量安全，高府決定那瑪夏等5行政區今天停止上班上課，其中桃源區梅山、拉芙蘭等3個里就撤離147戶433人，以策安全。
高市水利局表示，至今早11點30分，高市24小時最大累積雨量為桃源區梅山(2)站，共下了274毫米雨量，茂林區為214毫米，那瑪夏區最大為189毫米，六龜及甲仙都在100毫米以下。因颱風帶動西南季風增強，山區有時伴隨較大雨勢。另受大潮影響，旗津、永安、路竹、湖內及茄萣等沿海低漥及易淹水地區也納入警戒。
因應卡努颱風，高市水情中心成立應變中心三級開設，為掌握山區疏散撤離人數，副市長林欽榮上午與六龜、桃源、那瑪夏、茂林及甲仙5區區長視訊連線，所幸都在各區公所可處理範圍，其中桃源區明霸克露橋昨晚先行預警性封閉。
高市府表示，目前高市山區維持發佈65條土石流黃色警戒及六龜興龍里1處大規模崩塌黃色警戒，至今早9點，桃源、那瑪夏及六龜區勸告1349，撤離61人，土石流黃色警戒區域撤離95名特殊病患，各區公所定時更新警戒發佈情形，一旦黃色警戒轉變為紅色警戒，2小時內會依疏散撤離工作流程完成保全戶撤離。民眾如需緊急狀況，可撥打1999，請求市政團隊協助。
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