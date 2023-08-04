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3兒發展遲緩 年輕父扛重擔更好學攻讀博士獲模範父親

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄第48屆模範父親表揚大會，共評選出19位模範父親。記者任義宇／攝影
高雄第48屆模範父親表揚大會，共評選出19位模範父親。記者任義宇／攝影

福澤基金會與高雄市府社會局合辦48屆模範父親表揚大會，共評選出19位模範父親，其中最年輕得主49歲的曾宇群，4位孩子中有3未出現發展遲緩狀況，但積極尋求資源與支撐家計，甚至就讀博士班精進自己，對現況感到珍惜不覺辛苦，認為一路上有包含太太在內許多人大力支持，都值得獲得表揚。

主辦單位福澤基金會理事長羅淑媛表示，8月是屬於父親的日子，父親的愛是愛在心裡口難開，卻無時無刻為家庭遮風避雨，而基金會遴選模範父親標準，除推薦單位介紹、自傳、家庭觀察外，也會去詢問街坊鄰居看法，盡可能確保當選人各方面都能成為表率。

羅淑媛分享，每個當選人都有精彩故事，其中最年輕得主曾宇群故事令人印象深刻，雖然4個孩子中有3個屬於有發展遲緩，但仍用正向態度以運動、故事陪伴他們一起快樂生活，目前在做好工作下還攻讀博士，他認為看到孩子平安健康且快樂的成長，生命就已經豐滿，也讓一生辛勞得到安慰。

曾宇群獲獎後受訪表示，自己4個小孩除已就讀五專的老大外，其他3位都有發展遲緩狀況，現在15歲的老二有注意力不集中症狀，而目前2位幼稚園中班的雙胞胎則有語言發展遲緩，相較同齡孩子較不會表達，這樣的小朋友需要特別關愛，感謝政府提供早療資源，目前都有在復健進步中。

對於這次獲獎，曾宇群認為背後有很多人在大力支持，尤其目前全心照顧孩子的太太更是值得表揚對象，成為自己最大後盾，目前在在科技業擔任公安人員下，為精進自己目前正就讀相關科系博士班，整個過程雖然辛苦，但這份「甜蜜的負擔」，讓每天都很幸福充實。

高雄市長陳其邁今天也出席活動，為今年19位獲獎父親表揚，從最高齡達91歲的獲獎者，到最年輕的爸爸49歲的曾宇群，背後都有精彩感人故事，也分享所有父親都是一個家庭依靠的港灣，希望大家藉由父親佳節，多向家中為家庭付出的父親長輩，表達關心與感謝。

高雄今年獲獎模範父親最年輕的爸爸49歲曾宇群，面對4兒有3兒發展遲緩，仍積極對面獲表揚。記者任義宇／攝影
高雄今年獲獎模範父親最年輕的爸爸49歲曾宇群，面對4兒有3兒發展遲緩，仍積極對面獲表揚。記者任義宇／攝影
今年高雄最高齡獲模範父親為91歲的鄭連財。記者任義宇／攝影
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復健 科系

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