單車漫遊國境之南 屏東YouBike增設台鐵沿線3車站點

屏東縣公共自行車YouBike以「一心三核」推動，一心為屏東市，三核是潮州、東港及恆春3個鎮，要設置公共自行車租賃站，今起試辦台鐵麟洛、西勢及竹田站3站，方便民眾搭乘台鐵下車後可就近租借YouBike使用，兩鐵旅行不用自備自行車，下車後就可來趟單車小旅行。

交旅處表示，目前屏東縣內YouBike站點數已達88站，此次開站的YouBike台鐵沿線站點，麟洛、西勢及竹田車站3站點，做為短程接駁使用，搭配彩虹自行車道系統，透過YouBike騎乘靛線（單車鐵道），可從台鐵屏東站到潮州站，沿途行經屏東市區、麟洛、竹田鄉、潮州鎮等。