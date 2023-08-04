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單車漫遊國境之南 屏東YouBike增設台鐵沿線3車站點

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供

屏東縣公共自行車YouBike以「一心三核」推動，一心為屏東市，三核是潮州、東港及恆春3個鎮，要設置公共自行車租賃站，今起試辦台鐵麟洛、西勢及竹田站3站，方便民眾搭乘台鐵下車後可就近租借YouBike使用，兩鐵旅行不用自備自行車，下車後就可來趟單車小旅行。

交旅處表示，目前屏東縣內YouBike站點數已達88站，此次開站的YouBike台鐵沿線站點，麟洛、西勢及竹田車站3站點，做為短程接駁使用，搭配彩虹自行車道系統，透過YouBike騎乘靛線（單車鐵道），可從台鐵屏東站到潮州站，沿途行經屏東市區、麟洛、竹田鄉、潮州鎮等。

交旅處指出，麟洛、西勢及竹田車站3個屏東YouBike站點為試辦性質，麟洛及竹田鄉內並未設置YouBike租賃站，先以車站原站借還方式營運，如有跨鄉鎮騎乘需求，建議騎乘前，先透過YouBike2.0App查詢租賃站點，如有借還車問題可至YouBike官網查詢，或撥打24小時客服專線詢問。

屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內目前YouBike站點數已達88站，此次試辦麟洛、西勢及竹田車站3個台鐵沿線站點，做為短程接駁使用，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。圖／屏東縣政府提供

YouBike 屏東縣 自行車

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