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卡努颱風豪雨 高雄六龜2563戶一度停電

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台電人員冒雨爬桿搶修，今天清晨5時22分許，全線恢復正常供電。圖／台電提供
台電人員冒雨爬桿搶修，今天清晨5時22分許，全線恢復正常供電。圖／台電提供

卡努颱風在高雄山區帶來強風與降雨，導致樹枝碰觸電線桿，造成故障，今天凌晨2時許一度讓六龜區2563戶居民無電可用，經過台電人員冒雨巡視線路搶修，終於在今天凌晨5時22分，全線恢復正常供電。

台電鳳山區營業處表示，今天凌晨2時33分許六龜區南橫路、頂濃路、中正路、桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段、南進巷、北進巷、南橫公路三段、復興段、梅蘭村、梅山里、復興里等一帶有2563戶停電

台電人員冒雨巡視線路，因部分山路狹小、需徒步進行，最後發現是強風豪雨導致樹木碰觸電桿，造成礙子破裂而停電，台電人員需爬桿搶修，分階段性操作復電，今天凌晨4時18分許縮小停電區間，復電589戶，清晨5時22分許，全線恢復正常供電。

台電人員冒雨巡視線路，發現是樹枝碰觸電線桿，導致六龜區2563戶停電。圖／台電提供
台電人員冒雨巡視線路，發現是樹枝碰觸電線桿，導致六龜區2563戶停電。圖／台電提供

台電 停電 南橫 六龜 卡努颱風

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