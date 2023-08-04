屏東基督教醫院歷經10年籌備，將在瑞光路新院區打造國際級智慧醫療醫院，昨辦開工感恩禮拜，未來門診、急診、住院都會搬到新院區，設置一般病床499床及特殊病床362床，預計2026年完工營運，現址則規畫轉型為長照機構。

屏基醫療執行長余廣亮細數籌備歷程，民眾對於醫療與健康照顧品質的要求越來越高，考量整體醫療產業環境，為了醫院長遠發展，屏基花10年籌備導入智能規畫、智慧醫療，在沒有財團奧援下，靠一己之力鏟下第一把土，也感謝各界協助新院區用地變更程序，在創院70周年為屏基百年大業奠定基礎。

屏基院長吳榮州說，新院區興建地下2層、地上11層醫療大樓，建築基地面積為1萬6000平方公尺，總樓地板面積為約7萬平方公尺，提供門診、急診、住院等臨床醫療服務，尤其著重強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系。

他說，除建立完善急診醫學、成人內外科加護病房、新生兒及小兒加護病房外，也發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，大幅提高在地醫療照護效益，降低病人遠跨高屏溪就醫情形，也將持續配合政府發展在地區域整合醫療照護網絡。