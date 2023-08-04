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花敬群：高市社宅 拚年底1.8萬戶

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄市「本和安居」社宅昨由副總統賴清德（左）、高雄市長陳其邁（左三）等人共同執鏟動土。記者劉學聖／攝影
高雄市「本和安居」社宅昨由副總統賴清德（左）、高雄市長陳其邁（左三）等人共同執鏟動土。記者劉學聖／攝影

高雄市三民區「本和安居」社宅昨動土，兼任國家住都中心代理董事長的內政部次長花敬群宣布，高市社宅年底將從原訂1.5萬力拚到1.8萬戶；然國民黨議員從內政部數據發現，高市新完工社宅僅367戶，似與1.8萬戶落差很大，呼籲執政黨應務實以對，勿畫大餅。

「本和安居」基地位在本和滯洪池南側，是三民區內第4座社宅，將興建地下3層，地上14樓，室內規畫單人套房、雙人房及3房等三種房型，建蔽率為40%，公設比為32%，建築量體採退縮設計，留設大面積綠地，具備綠建築、智慧建築及耐震建築3大標章，總經費逾12.9億，預計2027年完工。

副總統賴清德、高雄市長陳其邁及多名中央與地方民代執鏟動土，賴清德指目前國內租屋需求約80萬戶，希望在蔡英文總統既有的基礎上，含包租代管、租金補貼等社宅數量加總能達百萬戶，年輕人安心成家優惠貸款最高額度提高到1000萬，利息補貼再增加1碼。

陳其邁說，前市長陳菊任內規畫481戶社宅、韓國瑜任內是0，他任內規畫1.2萬戶，後增加到1.5萬戶，希望讓市民用較低成本，享有同樣的居住權利，現已完工608戶，動工中約7千戶，決標準備動工4千戶，另外規畫設計約4千戶。

花敬群說，蔡英文總統20萬戶社宅目標明年達標沒問題，目前高雄已決標18處社宅，共9214戶，規畫中社宅還有6240戶，共有1萬5454戶，年底力拚達到1萬8361戶。

市議會國民黨團總召陳美雅說，內政部統計數據顯示，高市已決標待開工社宅有4877戶，興建中6092戶，待開工4877，新完工僅367戶，若看數據，和高雄年底達到1.8萬戶的數量落差很，感覺似畫大餅給高雄。

陳美雅說，社宅政策落實、人民才有感，據她所知，韓國瑜任內凱旋青樹動土，也曾將舊警察宿舍翻建為社宅，陳其邁指韓任內社宅數0，不對也不厚道。

社宅 綠建築 蔡英文

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