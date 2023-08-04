金門太湖添亮點 漂浮西洋棋盤吸睛

繼漂浮斑馬線、漂浮船後，金門太湖旁堤岸又添新亮點「漂浮西洋棋盤」，黑白相間棋盤上頭還有風獅爺、戴勝、水獺等特殊造型西洋棋，新奇有趣，吸引遊客專程來拍照打卡，擺出各式有漂浮感的動作。

漂浮西洋棋盤作品出自「薏米emi牧田創意彩繪工作室」負責人廖駿杰、陳詩薏夫婦之手，他們多次與金湖鎮公所合作，在金湖各處景點留下許多有趣作品，這次原本打算花3天彩繪，遇杜蘇芮颱風攪局，一路和颱風賽跑。

陳詩薏表示，因為工作排程，夫妻倆在颱風侵襲前2天才抵達金門，眼看颱風就要來趕緊動工，清晨天濛濛亮就出門作畫，畫到入夜才回家，幾乎只花1天時間就完工，創作時風勢加大，完工不久颱風開始發威。

陳詩薏說明，選擇畫西洋棋盤，是因為黑白相間的格子圖樣，會使立體感更充足，視覺效果更佳。

金湖鎮公所近年積極推動文創彩繪，鎮長陳文顧說，之前在陳景蘭洋樓附近彩繪海底世界，還有復國墩、新市里街道、太湖旁分別增設特色彩繪，也呈現金湖鎮之美。