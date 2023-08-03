連江參議貪污判刑僅記大過 李問點名應送懲戒法院

連江縣府參議劉德全因貪污等罪一審遭判刑，衛生福利局長陳美金因酒駕肇事獲緩起訴。連江縣長王忠銘說，2人各記1大過處分。民進黨連江縣黨部主委李問表示，劉應移付懲戒法院。

福建連江地方法院判決書指出，劉德全在產發處長等職務任內向廠商索賄近百萬元，且掩護兒子同時以多家公司名義進行履約、詐領補助款，一審依違反對於職務上行為收受賄賂罪、背信罪與公務員對主管事務圖利罪判刑9年10月有期徒刑，褫奪公權5年。

至於陳美金則是公務接待行程時飲酒並開車返家，途中擦撞機車造成對方受傷，已與對方和解並獲緩起訴處分。

外界關注2人後續行政懲處。連江縣長王忠銘今天告訴中央社記者，劉德全在被起訴前就被調為非主管、也就是參議一職。如今一審遭判刑，考績會已決議記1大過處分。縣府補充，記過原因是劉因貪瀆等罪遭判刑，並被媒體報導，影響機關聲譽、具言行疏失。

王忠銘表示，陳美金則是依「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，對應「酒駕肇事」相應標準，記1大過處分。

李問說，馬祖本來是很單純的地方，但當權者縱容歪風，近年金權政治風氣越來越敗壞，民眾期盼重建清廉法治。

李問表示，一級主管被判貪污僅記過處理，如果是由縣府考績會做出懲處決議，根本官官相護、縱容不法，呼籲應移付公務員懲戒法院，公正審理。另外，縣府也必須對外說明許多疑問，例如用人標準為何、能否保證劉德全未來不再經手標案等。