快訊

停班課整理包／颱風假掰了！北北基桃宣布明正常上班課 各縣市一次看

U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊4:0退多明尼加奪6連勝

NONO遭控性侵 利菁挖出諷刺畫面「女人玩多了總會出事」

連江參議貪污判刑僅記大過 李問點名應送懲戒法院

中央社／ 連江3日電

連江縣府參議劉德全因貪污等罪一審遭判刑，衛生福利局長陳美金因酒駕肇事獲緩起訴。連江縣長王忠銘說，2人各記1大過處分。民進黨連江縣黨部主委李問表示，劉應移付懲戒法院。

福建連江地方法院判決書指出，劉德全在產發處長等職務任內向廠商索賄近百萬元，且掩護兒子同時以多家公司名義進行履約、詐領補助款，一審依違反對於職務上行為收受賄賂罪、背信罪與公務員對主管事務圖利罪判刑9年10月有期徒刑，褫奪公權5年。

至於陳美金則是公務接待行程時飲酒並開車返家，途中擦撞機車造成對方受傷，已與對方和解並獲緩起訴處分。

外界關注2人後續行政懲處。連江縣長王忠銘今天告訴中央社記者，劉德全在被起訴前就被調為非主管、也就是參議一職。如今一審遭判刑，考績會已決議記1大過處分。縣府補充，記過原因是劉因貪瀆等罪遭判刑，並被媒體報導，影響機關聲譽、具言行疏失。

王忠銘表示，陳美金則是依「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，對應「酒駕肇事」相應標準，記1大過處分。

李問說，馬祖本來是很單純的地方，但當權者縱容歪風，近年金權政治風氣越來越敗壞，民眾期盼重建清廉法治。

李問表示，一級主管被判貪污僅記過處理，如果是由縣府考績會做出懲處決議，根本官官相護、縱容不法，呼籲應移付公務員懲戒法院，公正審理。另外，縣府也必須對外說明許多疑問，例如用人標準為何、能否保證劉德全未來不再經手標案等。

王忠銘 主管 美金

延伸閱讀

開鍘了！屏縣動防所男公務員涉性騷 縣府記大過降調處分

疑性霸凌案「被害人」也被記大過 監察院糾正陸軍官校

金馬中心執行長楊上德首度拜訪馬祖 關心龍蝦私運

前瞻建設地方自籌款高超燒錢 離島喊看得到吃不到

相關新聞

旗津逢大潮海水倒灌 當地居民感覺今年較嚴重

旗津部分低窪地區近日遭遇大潮而海水倒灌，出現明明沒下雨道路卻積水情形，旗津居民表示，往年遭遇大潮都會出現海水倒灌，但今年...

前鎮漁港改造案惹議 高雄七漁會：勿為選舉打壓漁民

高雄前鎮漁港獲得中央補助81億元改造經費，引發政治口水戰，高雄的漁業界人士齊聲呼籲：「不要為了選舉打壓漁民！」繼昨日高雄...

高雄山區發布土石流警戒 注意卡努颱風外圍環流降雨

卡努颱風今明兩天最接近台灣，雖然對高雄沒有造成直接影響，但因外圍環流恐帶來強降雨，水土保持署發布高雄桃源、六龜、那瑪夏行...

高雄輕軌成圓將調漲票價？ 捷運局沒把話說死

高雄環狀輕軌今年有望成圓，現有傳出成圓後擬調整票價，將計票方式從原先一次性收費，改為上下車刷卡的里程計費，捷運局表示，目...

杜蘇芮屏東農損7900萬、1181公頃 香蕉損害最嚴重

屏東縣受杜蘇芮颱風影響造成農作物受損災情，截至8月3日經各公所通報統計，全縣有香蕉、木瓜及蔬菜等10餘種作物遭受災害，損...

台灣指揮家莊東杰 率德國百年波鴻交響樂團回鄉巡演

台灣指揮家莊東杰活躍歐洲樂壇，2021年獲聘德國波鴻交響樂團音樂總監，及魯爾安妮莉絲•布羅斯特音樂廳藝術總監。今年9月，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦