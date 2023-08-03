旗津逢大潮海水倒灌 當地居民感覺今年較嚴重

旗津部分低窪地區近日遭遇大潮而海水倒灌，出現明明沒下雨道路卻積水情形，旗津居民表示，往年遭遇大潮都會出現海水倒灌，但今年水位有較往年高。高雄市長陳其邁今日前往旗津視察，承諾研擬長期改善方案解決。

旗津地區遭遇大潮而積水，對在地居民來說並非新鮮事，一位住在中洲地區居民表示，以往在7月、8月期間，若遭遇大潮，旗津東側地勢較低區域就容易發生積水「已經習以為常」，往年都淹到腳掌左右，昨天水位較高已超過腳踝，附近寺廟牌樓宛如「水上鳥居」。

根據氣象局資料，7月31日至8月4日是「年度天文大潮」，昨天到今天是潮位最高的時候，加上高雄受到颱風外圍環流影響，沿海及空曠地區風力較，因此在漲潮期間，容易發生海水倒灌及積水情形。

高雄市長陳其邁今天下午前往旗津，針對因潮汐狀況導致積水情形表示，已指示水利局提出短期應急改善措施，有將爭取經費長期改善，免除居民困擾。