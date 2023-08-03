高雄65條土石流黃色警戒 市府擴大三級開設

因應卡努颱風外環氣流，水土保持署發布高雄市山區65條土石流黃色警戒及1處大規模崩塌黃色警戒，高市府宣布今天下午4時擴大三級開設，由水利局緊急應變小組及民政局等進駐水情中心。

農業部農村發展及水土保持署下午發布高雄市桃源區、六龜區及那瑪夏區3區18里共65條土石流黃色警戒，另外六龜區興龍里有1處大規模崩塌黃色警戒。

高市府水利局今天下午發布訊息表示，因應卡努颱風外環氣流，市府下午4時擴大三級開設，由水利局緊急應變小組及民政局協同進駐水情中心。

卡努颱風來襲，高雄市副市長林欽榮今天到路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備。在視察路竹區頂寮里三公宮防潮閘門時，指示海洋局、水利局，里長建議於養殖區排水路整治工程增設防潮閘門以防止趕潮回流。

近日因天文大潮造成海平面水位上升，路竹區三公路一帶低窪地區受潮汐影響，曾發生零星道路積水情形，水利局於防潮閘門關閉及啟動抽水後，道路積水隨即消退。另外永安北溝排水位處濱海低地，正在辦理施工整治。

旗津部分臨海低窪地區近日也受到潮汐影響，發生道路積水情形，市長陳其邁率水利局團隊等人前往視察，並指示水利局加強積水改善應急措施及研擬長期改善方案，以解決潮汐引發海水倒灌造成積水問題。

水利局表示，經盤點旗津地區目前共有10處易受潮汐影響造成積水的地點，初步方案擬採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式辦理積水改善，陸續已完成4處改善，其餘6處持續觀察排水路的狀況並規劃改善中。

水利局表示，8月1至5日正逢大潮，除了會密切注意潮汐變化，在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並布設移動式抽水機改善大潮造成積水情形。

有媒體報導旗津大潮連積水3天，民眾反映滯洪池旁閘門損壞，水利局澄清表示，旗津地區並無滯洪池，也沒有閘門損壞問題。