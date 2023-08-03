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高雄輕軌成圓將調漲票價？ 捷運局沒把話說死

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄輕軌預計年底全線通車，擬調整運價方案現正討論中，目前維持單次付費。記者任義宇／攝影
高雄輕軌預計年底全線通車，擬調整運價方案現正討論中，目前維持單次付費。記者任義宇／攝影

高雄環狀輕軌今年有望成圓，現有傳出成圓後擬調整票價，將計票方式從原先一次性收費，改為上下車刷卡的里程計費，捷運局表示，目前運價方案還在討論中，還要待相關單位審議，未來定案之後將公布會再向大眾公告。

關注高雄時事粉專「高雄點」今天下午貼文表示，高雄環狀輕軌預計在今年底成圓，總營運里程達22.1公里串連市區一圈，屆時將調整票價為里程計費，採上下車都刷卡形式，也備註道「通車8年還在收10元這件事才奇怪吧」。

對於可能的票價調整，民眾大多都能接受，留言表示「10塊繞一圈本來就便宜到誇張」、「該收多少就收多少，正常經營才能永續」，也有人提出應先落實查票制度，發現目前逃票情況嚴重「搭輕軌付費變自由心證？」。

高雄市府捷運局表示，高雄輕軌將於今年底成圓，運價方案持續討論中，還要待相關單位審議，未來定案會向大眾公告，目前維持單次付費30元，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元。

高雄輕軌 票價 捷運

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