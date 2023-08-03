杜蘇芮屏東農損7900萬、1181公頃 香蕉損害最嚴重

屏東縣受杜蘇芮颱風影響造成農作物受損災情，截至8月3日經各公所通報統計，全縣有香蕉、木瓜及蔬菜等10餘種作物遭受災害，損害面積約1181公頃，金額近7900餘萬，縣長周春米除指示農業處速瞭解災情，並予受災農民協助外，將極力向中央爭取全面性全品項災害救助，以減少農民災害損失。

周春米說，除要求縣內各公所，應依農產業天然災害救助作業要點盡速統計報送系統外，本周會同農糧署、農改場及在地公所完成第一波全縣香蕉災情確認並報送至農業部，有望於今日公告災害救助。周也提醒，農業處持續掌握、加強關注轄區內木瓜及瓜果類蔬菜等品項的遲發性災損狀況，待中央公告災害救助後，即可迅速協助受損農產業復耕，減輕農民經濟負擔。

農業處表示，依「農業天然災害救助辦法」相關災損統計將於天然災害發生後7日內提報，為確保災損統計更加準確，除縣府已連絡公所人員加強巡查外，可於田區先行拍照後註明日期，並於上班時間通報各公所農業單位，另受災農民亦可善用「農產業天然災害現地照相APP」完成線上災害申報作業，以利加速災害救助事宜。

縣府提醒，這幾天卡努颱風外圍環流可能造成南部有強風豪雨情況發生，請沿海低窪地區居民仍應防範淹水及海水倒灌不可輕忽，並提醒農漁民加強防範強風豪雨帶來的影響。