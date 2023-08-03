台灣指揮家莊東杰 率德國百年波鴻交響樂團回鄉巡演
台灣指揮家莊東杰活躍歐洲樂壇，2021年獲聘德國波鴻交響樂團音樂總監，及魯爾安妮莉絲•布羅斯特音樂廳藝術總監。今年9月，莊東杰率波鴻交響樂團訪台，在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳及新竹市文化局演藝廳，演出拉赫瑪尼諾夫經典之夜及德奧經典的浪漫傳承。
41歲的莊東杰，2015年獲哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠、法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎，以及班貝格馬勒國際指揮大賽銀獎等多項殊榮。獲聘波鴻交響樂團指揮後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調，發展屬於自己音色、融合多樣性及跨文化對話，以音樂創意與觀眾互動。
成立於1919年的德國波鴻交響樂團Bochumer Symphoniker，德國樂團聯盟評選為A級樂團之一。
莊東杰說，波鴻團員對台灣有很多想像，在德國音樂圈中，台灣美食很有名，他們也聽說台灣有很多年輕的樂迷，這對團員來說很新奇，因為在德國大部分是白髮的年長者來聽音樂會。
莊東杰表示，波鴻樂團保有德式的演奏風格、德式的聲音；相較於德國其他樂團，波鴻是非常願意接受新事物的樂團。擔任總監的好處，就是不用再被審視，語文上、肢體上的語言，都能互相了解，並且產生信任感。總監也就能夠充分發揮所能，來規畫交響樂團的樂季以及未來。
這次波鴻到台灣巡演，曲目也有特別安排。莊東杰說，衛武營場次拉赫瑪尼諾夫之夜，身為俄國人的拉赫瑪尼諾夫，具有戰鬥民族敢衝的個性，對音樂結構是有著驚人的天生嗅覺。拉赫瑪尼諾夫的音樂除了優美之外，其對結構的縝密，也讓聽眾忘記時間的存在。這次並邀請烏克蘭鋼琴家亞歷山大．伽佛利佑克Alexander Gavrylyuk，演出「帕格尼尼主題狂想曲」鋼琴協奏曲。
高雄市文化局副局長簡美玲與社會局機要秘書潘怡璋，呼籲公益團體共同支持推廣，認養音樂會票券，讓弱勢的學童有機會體驗欣賞波鴻樂團，並感謝民間引進更多美好的藝術，讓城市因為藝術更美好。
承億酒店總經理戴淑玲表示，承億以「港都的文化客廳」定位，啟動國際藝文團體接待計畫，歡迎來自世界各地音樂家、藝術家、設計師、乃至國際交響樂團的藝文圈好朋友，讓這些國際友人對高雄留下深刻印象。
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