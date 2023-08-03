就醫不再跨高屏溪 屏基深耕70年新院區開工2026完工

歷經10年籌備，屏東基督教醫院瑞光路新院區今舉行開工感恩禮拜，預計2026年完工營運，將設置一般病床499床及特殊病床362床，打造國際級智慧醫療醫院。屏基現址病床數676床，未來門診、急診、住院都會搬到新院區，現址則規畫轉型為長照機構。

屏基醫療執行長余廣亮細數這棟大樓得以順利開工辛苦歷程，感謝前縣長潘孟安及縣長周春米於立委任內協助完成新院區用地都市計畫變更程序。民眾對於各種醫療與健康照顧品質的要求越來越高，考量整體醫療產業環境，為了醫院長遠發展，屏基花10年籌備導入智能規畫、智慧醫療，在沒有財團奧援下，屏基靠一己之力鏟下第一把土，適逢創院70周年，為屏基百年大業奠定基礎。

屏基院長吳榮州說，新院區興建地下2層、地上11層醫療大樓，建築基地面積為1萬6000平方公尺，總樓地板面積為6萬9886平方公尺，提供門診、急診、住院等臨床醫療服務，尤其著重強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，除首要建立完善急診醫學、成人內外科加護病房、新生兒及小兒加護病房外，發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，大幅提高在地醫療照護可近性與效益，降低病人遠跨高屏溪就醫情形，持續配合政府發展在地區域整合醫療照護網絡。

屏基指出，去年全年急診量99595人次，疫情嚴峻的5月達1萬2053人次，民眾對屏基信賴。新醫療大樓由潘冀聯合建築師事務所設計，裙樓採用網印玻璃帷幕，以聖經中的葡萄藤為底圖設計，將十字架內化至建築量體中，並將點字營造漸層閃爍呈現流動。

基地西側（瑞光路華富路口）則為瑞光路綠園道與共融公園，為社區居民散步、親子遊戲、長者活絡筋骨的開放空間，也是步行進入醫院主要動線。