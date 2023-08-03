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金門圓韵愛樂協會走入社區 首度大同之家、烈嶼巡演

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在金門相當知名的圓韵愛樂協會，以「為金門唱新歌」自許，期盼為家鄉留下更多優美的合唱歌曲。圖／金門縣圓韵合唱團提供
在金門相當知名的圓韵愛樂協會，以「為金門唱新歌」自許，期盼為家鄉留下更多優美的合唱歌曲。圖／金門縣圓韵合唱團提供

金門縣圓韵愛樂協會自成立以來，每年都在金門縣文化局演藝廳舉辦父親節感恩音樂會，弘揚孝道，今年首度走入社區，明天將在金門縣大同之家、烈嶼上庫社區活動中心演出，讓大同之家的院友及民眾共同聆賞一場溫馨的音樂饗宴。

此次音樂會為更加貼近人心、多元展現，在理事長翁維璐、常務理事劉湘金、總幹事黃菊芳，以及指揮洪雪卿老師、伴奏王立梅老師的精心策畫下，計有合唱、重唱及舞蹈等形式溫馨登場，歡迎民眾踴躍參與。

據了解，這場音樂會的靈魂人物在於主持人的靈氣串聯、心橋溝通，特別邀請到甫從金城國中退休的許維民校長擔綱。同時，這次第九屆父親節感恩音樂會，也邀請圓韵合唱團及台金兩地愛樂人士共譜新章。

在金門相當知名的圓韵愛樂協會，起緣於民國60年代的金門金城國小，緣續於2015年中正國小的百年校慶，一群散居各地的合唱團老校友們，在指揮楊肅元老師號召下，登上慶祝百年校慶音樂會的舞台，一圓重溫兒時在楊老師指揮之下同聲歡唱之夢。老校友們平常分別於台金兩地練唱，演出前合體磨合、醞釀默契，展現一拍即合的驚人實力。

圓韵更以「為金門唱新歌」自許，期盼為家鄉留下更多優美的合唱歌曲。自2017年開始委託編曲與創作，計有：《金門姑娘》、《后浦晚霞》、《金廈情牽》、《戀戀島嶼》、《我在這裡等你》、《海印寺的鐘聲》、《阿母的話》……等合唱曲目，分別於金門、廈門、台灣三地為新歌發表世界首演、唱響金門。

此次音樂會結束，圓韵合唱團旋即受廈門市金門同胞聯誼會的邀約，參與於廈門市青少年宮演藝廳舉行的「龍的傳人 唱響鷺島～2023年廈金交流音樂會」暨父親節感恩音樂會的盛大演出，藉著合唱交流、以歌會友，增進兩岸情誼，同時扮演著兩岸親善大使，冀望歡聲歌舞、永世太平。

金門縣圓韵合唱團曾受邀到廈門市盛大演出，藉著合唱交流、以歌會友。圖／金門縣圓韵合唱團提供
金門縣圓韵合唱團曾受邀到廈門市盛大演出，藉著合唱交流、以歌會友。圖／金門縣圓韵合唱團提供

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