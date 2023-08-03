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洗車120元中1千萬 加油站訂勝利之家鳳梨酥與客人分享

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市民生路上雍東加油站5、6月統一發票開出1千萬元特別獎，民眾花120元洗車中大獎。記者劉星君／攝影
屏東市民生路上雍東加油站5、6月統一發票開出1千萬元特別獎，民眾花120元洗車中大獎。記者劉星君／攝影

財政部公布5、6月期統一發票1千萬特別獎，其中在屏東市民生路上的雍東加油站，有幸運兒花120元洗車中了1千萬大獎。雍東加油站老闆邱麒璋是昔日兄弟象職棒選手，加油站聘用8名身障員工，業者向屏東勝利之家膳工坊庇護工場訂購200份鳳梨酥，將喜悅分享給來加油或洗車的客人們。

國稅局屏東分局表示，本期中獎人的領獎期間從112年8月6日起至112年11月6日止，請趕快檢視發票，千萬別讓財神爺擦身而過。此次幸運兒因購物時未使用載具存發票，索取紙本電子發票，中獎獎金領取須持「電子發票證明聯」到第一銀行 、彰化銀行等指定金融機構兌領，且須繳納4萬元印花稅。

雍東加油站與洗車場由邱麒璋與胞弟邱昭仁經營，邱昭仁說，加油站雇用多名身心障礙者，會依照他們情況，負責洗車，訓練評估OK也會加油，面對客人，也看到這群同事們努力跟用心，將喜悅跟大家分享。

「現在是淡季，統一發票開出來1千萬特別獎很開心」，邱昭仁說，他們決定向勝利之家膳工坊庇護工場訂購200個鳳梨酥，行動支持鼓勵身障孩子，互相幫忙，也送給今天來加油、洗車的客人。

邱昭仁說，進用身障員工也是善盡企業社會責任，對待身障員工需多一點包容心，同理心，與耐心來指導他們，身障員工有的在此工作7、8年，也有10年以上，將身障員工當作家人般照顧，四、五年前曾有一名孤苦無依的身障員工，想要成家立業，也協助他找對象，夫妻倆現在很幸福。

雍東加油站老闆邱麒璋說，這名來洗車花120元中獎，是今年5月26日下午來洗車，要記得去兌獎。這是加油站睽違20年後再次開出統一發票首獎。20年前曾開出統一發票200萬大獎，當時還是因為有人偽造中獎發票去領獎後，銀行報警，他們才知道開200萬元大獎。

雍東加油站在屏東經營22年，老闆邱麒璋曾是兄弟象職棒選手，職棒選手退役後開創不同人生，洗車量是屏東最高，冬天、春天洗車旺季，平均每天可洗車300到350輛，淡季夏天也有150輛到200輛。

邱麒璋除了開設加油站，也跨足食品業，他傳承母親手藝，開設「27號香腸工廠」，將母親手藝進化到工廠，讓香腸、鹹豬肉符合食品安全標準，27號也是他兄弟象的背號。

雍東加油站開出統一發票1千萬元特別獎，業者特別訂購勝利之家的鳳梨酥200個，跟今天來加油、洗車的民眾分享喜氣。記者劉星君／攝影
雍東加油站開出統一發票1千萬元特別獎，業者特別訂購勝利之家的鳳梨酥200個，跟今天來加油、洗車的民眾分享喜氣。記者劉星君／攝影
南區國稅局屏東分局長許基全（右）今到雍東加油站恭賀開出統一發票特別獎1千萬元，左為業者邱昭仁。記者劉星君／攝影
南區國稅局屏東分局長許基全（右）今到雍東加油站恭賀開出統一發票特別獎1千萬元，左為業者邱昭仁。記者劉星君／攝影
屏東市民生路上雍東加油站，5、6月統一發票開出1千萬元特別獎，民眾花120元洗車中大獎。記者劉星君／攝影
屏東市民生路上雍東加油站，5、6月統一發票開出1千萬元特別獎，民眾花120元洗車中大獎。記者劉星君／攝影
南區國稅局屏東分局長許基全（左）今到雍東加油站恭賀開出統一發票特別獎1千萬元，右為業者邱昭仁。記者劉星君／攝影
南區國稅局屏東分局長許基全（左）今到雍東加油站恭賀開出統一發票特別獎1千萬元，右為業者邱昭仁。記者劉星君／攝影

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