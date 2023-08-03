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金門太湖打卡景點又+1 漂浮西洋棋盤超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，吸引遊客到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，吸引遊客到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影

繼漂浮斑馬線、漂浮船後，太湖旁堤岸又多了新的打卡景點，這次是「漂浮西洋棋盤」，黑白相間的棋盤，上頭還有幾個風獅爺、戴勝、水獺等特殊造型的西洋棋，看了相當新奇有趣，不少遊客最近都專程來此拍照打卡，金湖鎮長陳文顧歡迎遊客一同來擺最佳的拍照姿勢，創造最有漂浮感的動作。

「漂浮西洋棋盤」是由台灣的「薏米emi牧田創意彩繪工作室」廖駿杰和陳詩薏夫妻之手，他們多次與金湖鎮公所合作，在金湖鎮各處景點留下許多有趣的作品，這次原本打算花3天彩繪，沒想到因杜蘇芮颱風攪局，只能「和颱風賽跑」。

陳詩薏表示，因為工作排程，他們夫妻倆在颱風杜蘇芮侵襲金門前兩天才抵達金門，眼看颱風就要來了，趕快動工，清晨天才濛濛亮就出門開始作畫，畫到很晚才回家，幾乎只花一天的時間就完工，邊畫的時候風勢就已經越來越大，完工後沒多久，颱風就開始發威了。

陳詩薏透露，這次創作「漂浮西洋棋盤」，是因為之前陸續已經在太湖旁畫過漂浮斑馬線和漂浮船，因此決定讓整條堤岸都是「漂浮系列」。選擇畫西洋棋盤，是因為黑白相間的格子圖樣，會使立體感更加充足，視覺效果更好，且她觀察到大部分都是一群遊客一起來拍照打卡，因此選擇棋盤，可以讓更多人選擇站在棋盤格上，拍照樂趣會更多。

遊客林小姐表示，先前有來前面2處彩繪漂浮系列拍照，覺得很好玩，聽到又多一處景點，趕緊揪朋友來趕流行，她說，台灣雖然也有類似的彩繪景點，但都很分散，一處景點頂多僅有一個，像這邊一次就有3個點，很罕見，讓你一次滿足。

陳文顧表示，金湖鎮公所近年積極推動文創彩繪，之前在陳景蘭洋樓附近彩繪海底世界，還有復國墩、新市里街道、太湖旁等分別增設特色彩繪，都大受歡迎，也讓更多人看到金湖鎮之美，希望藉此能帶動金湖鎮的觀光人潮，讓更多人來一窺金湖之美。

金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，鎮長陳文顧推薦風獅爺造型的西洋棋很應景。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，鎮長陳文顧推薦風獅爺造型的西洋棋很應景。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，最近都吸引不少年輕遊客到場拍照，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮太湖堤岸又多了新的打卡景點「漂浮西洋棋盤」，最近都吸引不少年輕遊客到場拍照，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧（左二）今天也特別率領同事到場觀摩新景點，並玩心大起，跟同仁一起玩跳棋盤。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧（左二）今天也特別率領同事到場觀摩新景點，並玩心大起，跟同仁一起玩跳棋盤。記者蔡家蓁／攝影

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