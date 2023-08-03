旗津風箏節2度遇颱風攪局再次順延 網嘆：只好去百貨公司了

高雄上周末旗津風箏節活動，因遭遇杜蘇芮颱風來襲宣布順延一周，讓許多民眾扼腕，沒想到本周末卡努颱風接連來襲，雖不會直接影響高雄，但因外環流所帶來風勢、雨勢，恐讓活動無法順利舉辦，高雄市府觀光局昨晚在臉書公布再度延期消息。

觀光局表示，根據中央氣象局預報，受卡努颱風和西南氣流影響，本周末中南部氣候不穩定，或有大雨或豪雨，考量活動難以執行及民眾安全，原訂8月5日、6日舉辦的「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園」確定順延至8月12日、13日，及8月19日、20日辦理。

消息一出讓民眾感到可惜，紛紛留言表示「計畫趕不上變化」、「只好去百貨公司了」，也有外縣市民眾哀號「假都排好了」，也有人擔心最近颱風數量多「會不會一路延到中秋」、也有人慶幸自己已有參加先前場次之後就「無限期順延」。

觀光局說，今年旗津風箏節較去年延長辦理，共3個周末活動都有不同主題風箏秀，地面還有大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等，民眾仍可在8月12日、13日，及19日、20日周末再造訪旗津，賞風箏玩氣墊吃美食。