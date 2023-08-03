照護老病毛小孩 獸醫院推行長照

高雄市獸醫師公會推動寵物長照概念，理事長馮宗宏所屬動物醫院率先「示範」，是高雄市第一家整合型24小時動物長照中心。市府表示樂見其成，指正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。

馮宗宏表示，少子化年代，毛孩成家庭新寵，他的動物醫院前年即啟動整合醫學長照及復健醫療中心計畫，推出寵物「長期安養」、「日間照護喘息服務」與「中西醫整合物理復健醫療」3大安養服務。

他說，「長期安養」是針對非家醫科、急重症而須接受安養照護的區塊提供服務，家人約期可探視；「日間照護喘息服務」配合上班族或短期外出的民眾，合併復健、運動或治療等面向配置；「中西醫整合物理復健醫療」還結合中獸醫學的針灸、艾灸等療法。

馮宗宏說，毛小孩歷經歲月或遭致意外，造成無法自行活動或穩定進食，也需專業人員輔助醫療。動物醫院結合長照，可依據寵物狀況提供慢性疾病、癱瘓、失智、癲癇、腫瘤、心臟病及關節退化等方面照護。

高市農業局長張清榮說，為讓老、病寵物有更佳生活品質，市府正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。