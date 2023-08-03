清潔隊颱風天禁假 請假竟被調職？

高雄市有3385名清潔隊員，身分定位屬公務員或勞工？有人抱怨颱風天被要求禁假，請假還被刁難，清潔隊員投訴指颱風假因故請假竟被調職，環保局指出，清潔隊員為勞工，颱風天未對清潔隊禁假，只請隊員若無特殊事務或緊急事務，盡量避免請假；學者指出，清潔隊員颱風日為恢復市容上班視為加班，但仍可拒絕。

中颱杜蘇芮日前襲台，高雄市府宣布不上班不上課，但多數清潔員仍盡責出勤、為民服務，劉姓環保局清潔隊員投訴，颱風日帶母親就醫請假遭刁難，爭執後被調晚班、讓他不能兼職；部分隊員也在網路社群抱怨，清潔隊是公務員還是勞工？可兼職嗎？

高雄市環保局表示，清潔隊員為勞工、投保勞保；因清潔隊員是依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者，所以為刑法第10條所定身分公務員。

環保局說明，依照與清潔隊員訂定勞動契約，隊員上班或服勤時間不得兼職，但不影響本職工作且經機關核准者，得兼任像工會幹部不支領酬勞職務。若下班時間兼職，不得影響勞動契約履行。

環保局說，針對劉員投訴了解，颱風天未禁假，隊長是在未宣布颱風假前，請隊員若無特殊事務或緊急事務，盡量避免請假，以因應颱風災前災後勤務；隊長也強調已盡力協助劉員，調晚班是為方便他帶母親就醫。

樹德科技大學企業管理系兼經營管理研究所副教授黃坤祥表示，清潔隊員是勞工，為「執行公務的非公務員」，在公務體系也有這樣的員工，像約聘雇人員。約聘雇人員遇颱風天可像公務員休假，但清潔隊員為恢復市容可能需上班，視為加班，但仍可拒絕。

高雄市議員李雅靜表示，勞工基本權益必須維護，但清潔隊員工作有其特殊性和機動性，應有配套措施，清潔隊員執行勤務的加班費以及補休必須顧及，若有意見相左處，建議透過工會做勞資對談，多換位思考。