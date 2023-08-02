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開網咖竟變架基地台？金湖居民憂心電磁波要求業者搬走

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
住在金湖鎮黃海路附近的店家與住戶，今天高舉「反對擴大傷害、要求基地台遷出」的標語，要求將台灣固網的基地台趕走。記者蔡家蓁／攝影
住在金湖鎮黃海路附近的店家與住戶，今天高舉「反對擴大傷害、要求基地台遷出」的標語，要求將台灣固網的基地台趕走。記者蔡家蓁／攝影

住在金湖鎮黃海路附近的店家與住戶，今天高舉「反對擴大傷害、要求基地台遷出」的標語，要求將台灣固網的基地台趕走，附近住戶陳志文表示，台灣固網當初租賃簽約跟房東說要開網咖，沒想到卻是弄基地台，居民憂心電磁波可能會影響身體健康，希望業者能順應民意，搬遷到人少區域。台灣固網回應，他們只是設機房，不是基地台，所以沒有電磁波的問題。

「太可惡，他們跟我堂妹簽約時說要開網咖，沒想到竟是設基地台」陳志文氣憤的說，他堂妹是屋主，先前台灣固網找人來說要租屋，講的是要開網咖，沒想到最後卻變成基地台機房，且一簽就是5年，陳志文指出，附近住戶200多人都反對他們來設基地台的機房，他認為，如果台灣固網跟他堂妹當初簽約時講的有出入，就涉及欺騙的行為，會要求公部門出面協調，要求對方搬走。

公務員退休的林先生也說，半年前就有台灣固網的人看到租屋廣告，打給他要租房子，他很有警覺心，詢問對方用途，對方回說「要放機器，但因為有機器，人不會住在裡面」，他當下就覺得怪怪的，直覺認為就是要架設基地台，考量周遭居民的身體健康，就沒租給他，沒想到還是有人因搞不清楚狀況租房給他們。

住在附近的前金門縣議會議長莊良時與前議員陳恩賜也到場聲援，兩人都說，這處基地台機房，緊鄰住宅區，周遭的住戶與商家有數百人，且距離學校不到30公尺，憂心電磁波影響民眾的健康，要求業者應將基地台或機房遷到人少的區域，不一定要設在市區，不要造成民怨。

金湖鎮長陳文顧與縣議員陳錦偉也表示，他們都接到民眾陳情，雖然NCC有核准業者設置，但有鑑於周邊屬於人口密集區，建議業者遷往人少的友善環境。

台灣固網代表林先生表示，該公司目前在金城有一處路由器，在2個月前選擇到金湖設一處集線端，這裡是集線端的機房，並不是基地台，本身是沒有電磁波；為了消弭民眾的疑慮，今天特別打開大門讓民眾來參觀。對於民眾的反對，他說只能盡量跟民眾溝通，請大家多多體諒。

縣府建設處表示，他們是接到鎮公所發函到場瞭解，目前看來業者是要做電信機房，縱使NCC同意業者設機房；但因為該處屬於商業區，業者可能還是要跟縣府申請變更使用執照，以免受罰。

台灣固網今天也派員到場跟附近的店家與住戶溝通，但住戶堅持要他們搬走。記者蔡家蓁／攝影
台灣固網今天也派員到場跟附近的店家與住戶溝通，但住戶堅持要他們搬走。記者蔡家蓁／攝影
家住在附近的前金門縣議會議長莊良時（左）與前議員陳恩賜也到場聲援，許久未碰面的兩人，異口同聲的希望基地台搬遷。記者蔡家蓁／攝影
家住在附近的前金門縣議會議長莊良時（左）與前議員陳恩賜也到場聲援，許久未碰面的兩人，異口同聲的希望基地台搬遷。記者蔡家蓁／攝影
附近住戶陳志文憂心電磁波可能會影響身體健康，希望台灣固網能順應民意，搬遷到人少區域。記者蔡家蓁／攝影
附近住戶陳志文憂心電磁波可能會影響身體健康，希望台灣固網能順應民意，搬遷到人少區域。記者蔡家蓁／攝影
台灣固網今天也派員打開租屋的鐵門，讓民眾看看機房內部，希望打消民眾疑慮。記者蔡家蓁／攝影
台灣固網今天也派員打開租屋的鐵門，讓民眾看看機房內部，希望打消民眾疑慮。記者蔡家蓁／攝影

基地台 議員 NCC

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