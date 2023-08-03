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缺工4度流標 金門金寧分駐所 終動土新建
金門金寧分駐所現址建物地基傾斜，2019年間經福建省建築師公會鑑定屬於「危險不宜作為辦公廳舍」，經多方爭取，昨天舉行金寧分駐所新建工程動土，縣長陳福海、立委陳玉珍出席見證，陳福海也表示，此案歷經4次流標，第5度才標出去，期許廠商好好做，讓工程明年底如期如質完工。
金寧分駐所新廳舍樓高3層、總樓地板面積1315餘平方米，此案2020年12月獲得中央前瞻計畫第3、4期核定補助全案總經費85%，約台幣8千萬元，地方僅需配合自籌15%款項，約1411萬元。
警察局指出，新建工程歷經1年多整備及規畫設計作業，考量環境暖化，以綠建築概念出發，過程中遭遇建築成本攀高、缺工缺料等考驗，經歷4度流標，如今進度邁開重要一步，警局將持續與承包商、縣府工務處等緊密配合，希望能夠早日完工啟用。
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