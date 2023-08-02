遭審計部點名倉儲環境不佳影響酒質 金酒公司駁斥

兩岸知名白酒龍頭金酒公司，近日遭審計部「點名」倉儲容量仍不足且環境不佳，導致部分酒品露儲及影響酒品品質，對此，金酒公司今天回應，該公司所有產製酒品從原料採購、生產到灌裝成品，皆有嚴格品管機制，完全依照ISO標準作業程序管理執行，產品品質絕對嚴格把關，提供優良產品供消費者飲用。

審計部在金門縣政府年度決算審核報告指出，金酒公司為妥善管理酒品，設置具遮蔽的倉庫13處，及露儲區2處，可供倉儲容量為1萬7542棧板，審計部在查金酒倉儲管理情形時也發現，僅金寧廠5號倉庫內有24小時設有恆溫恆溼之空調，其餘12處具遮蔽倉庫，均未設置恆溫恆溼倉儲環境，酒品儲存環境不佳。導致部分庫存酒品紙箱已損毀，有酒品外露之情形，等到要出售時，仍需重貼標籤及裝箱，增加重工成本。

對於審計部指出金酒公司倉儲環境不佳恐影響金門高粱酒品質疑慮，金酒公司也再度強調，該公司所有產製酒品從原料採購、生產到灌裝成品，皆有嚴格品管機制，完全依照ISO標準作業程序管理執行，產品品質嚴格把關到消費者手上。

金酒公司說明，現有露儲區域覆蓋帆布的酒品，乃為即將出貨酒品，屬短暫性儲放，該公司正配合審計等上級單位指導意見，建置活動式伸縮棚架設備，辦理採購作業中，以提昇改善儲存環境。