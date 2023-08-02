旗津遇年度大潮沒雨也淹水 居民一早起床就泡水中

高雄地區今早沒有下大雨，但旗津包含渡輪站、老街、市場等多處卻出現積水狀況，主因是遇到「年度天文大潮」導致海水倒灌，經高市府水利局緊急抽水，搭配潮位降低後，淹水狀況已消退。

旗津居民表示，上午6點起床發現家中有水不斷漫入，出門發現大街都泡在水中，但天空卻晴朗沒有下雨，雖然知道部分地勢較低平地方容易海水倒灌，但自家所在位置較少發生。

根據氣象局資料，7月31日至8月4日是「年度天文大潮」，昨天到今天是潮位最高的時候，加上高雄受到颱風外圍環流影響，沿海及空曠地區風力較，因此在漲潮期間，容易發生海水倒灌及積水情形。

水利局說明，今天上午旗津大關路30巷、廟前路、旗津國中後方北汕及南汕等地，地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，形成晴天路面有積水現象，一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。

因應海水倒灌情形，水利局表示，廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流的方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施，另外在上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站，經過處置配合潮汐消退，積水狀況已在上午9點後消退。