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旗津遇年度大潮沒雨也淹水 居民一早起床就泡水中
高雄地區今早沒有下大雨，但旗津包含渡輪站、老街、市場等多處卻出現積水狀況，主因是遇到「年度天文大潮」導致海水倒灌，經高市府水利局緊急抽水，搭配潮位降低後，淹水狀況已消退。
旗津居民表示，上午6點起床發現家中有水不斷漫入，出門發現大街都泡在水中，但天空卻晴朗沒有下雨，雖然知道部分地勢較低平地方容易海水倒灌，但自家所在位置較少發生。
根據氣象局資料，7月31日至8月4日是「年度天文大潮」，昨天到今天是潮位最高的時候，加上高雄受到颱風外圍環流影響，沿海及空曠地區風力較，因此在漲潮期間，容易發生海水倒灌及積水情形。
水利局說明，今天上午旗津大關路30巷、廟前路、旗津國中後方北汕及南汕等地，地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，形成晴天路面有積水現象，一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。
因應海水倒灌情形，水利局表示，廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流的方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施，另外在上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站，經過處置配合潮汐消退，積水狀況已在上午9點後消退。
由於今年遭遇20年來最高潮位，積水情況較以往嚴重，水利局為防止積水情形再發生，今天已堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機提高排水效能，未來也將研擬改善計畫，改善海水倒灌情況。
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