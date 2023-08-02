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在這家加油站洗車！幸運兒花120元中1千萬元發票 老闆藏有暖心事蹟

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油站，有民眾花120元洗車，中1千萬大獎。圖／雍東加油站提供
財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油站，有民眾花120元洗車，中1千萬大獎。圖／雍東加油站提供

財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油站，有民眾花120元洗車，中1千萬大獎。

雍東加油站老闆邱麒璋說，這名幸運兒是今年5月26日下午來洗車，要記得去兌獎。這次是加油站睽違20年後，再次開出統一發票首獎。20年前曾開出統一發票200萬大獎，當時還是因為有人偽造中獎發票去領獎後，銀行報警，他們才知道開200萬元大獎。

雍東加油站在屏東經營22年，老闆邱麒璋曾是兄弟象職棒選手，職棒選手退役後開創不同人生，洗車量是屏東最高，冬天春天是洗車旺季，平均每天可洗車300到350台，淡季夏天也有150台到200台。

邱麒璋也進用身障員工，加油站連同洗車場共30名員工，有8名是身障員工，更將身障員工當成家人照顧，相當暖心。

財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油站，有民眾花120元洗車，中1千萬大獎。圖／雍東加油站提供
財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油站，有民眾花120元洗車，中1千萬大獎。圖／雍東加油站提供

統一發票 加油站 屏東縣

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