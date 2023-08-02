天使輪海事調查 高雄港務公司處長指船長未如實通報

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流和油污，目前航港局已訊問部分船員，釐清沉船事故；高雄港務分公司處長郭光輝指出，此輪在錨泊期間未傳達、通報輪船上真實狀況以致釀禍。

總噸1萬6145的「天使輪」載有1349只空貨櫃，造成約600只貨櫃漂流海上，多數漂流在二港口以南至林園、東港、小琉球間外海及近岸。

有媒體報導，「天使輪」原是空船，到大連港裝載千只空櫃準備前往歐洲，卻因此重量加重，加劇進水狀況；上月初行駛至高雄外海時，船艙水深就達1人高度，打亂原本要到香港維修的計畫。

「天使輪」7月20日因不明原因船身傾斜沉沒，船長宣布棄船，高雄港務分公司當天中午出動救援船上19名船員。航港局今天告訴中央社記者，已啟動海事調查，目前已訊問部分船員，仍在釐清階段，但一般而言，海事調查結果不會向外界公開。

高雄港務分公司港務處長郭光輝今天表示，「天使輪」7月4日向港務分公司申請到港下錨待命，此輪錨泊在第2錨區，分公司塔台人員多次聯繫確認此輪狀況，但船上人員均回報無異狀。

郭光輝說，「天使輪」在7月20日上午9時許發出求救訊號，船長隨即宣布棄船，這起沉船事故主要是因為此輪在錨泊期間未傳達、通報輪船上真實狀況導致。

事故後，高雄港務分公司等單位動員打撈貨櫃、清除油污，跨部會派出空拍機搜尋、定位，並全面檢查船體封堵滲油點；海委會日前依違反海洋污染防治法對船東開出2張罰單，共計裁罰新台幣90萬元。