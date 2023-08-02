公園內黑狗竄出嚇壞溜直排輪女童 家長與飼主爆口角

少子化，毛孩是家中新寵，民眾遛狗需求增多，也常衍生衝突，高雄有民眾到公園遛狗不繫繩，放任狗狗亂竄，嚇到學滑直排輪的數名小女生，家長氣不過與飼主爆發口角。高市府表示，高市公園管理自治條例及動物保護自治條例對民眾在公共場所縱容寵物均有規範，去年即裁罰14件，最高可罰1.5萬，籲民眾勿輕身試法。

高雄美術館附近公園1日家長帶3名小孩溜直排輪，沒想到突有2隻黑狗竄出，險些撞傷孩子，家長發現是有溜狗民眾不牽繩，氣急敗壞要求對方把狗狗綁起來，結果對方疑惱羞成怒飆國罵，雙方爆發口角，影片被人po上網，引起議論。

高雄市工務局公園處主祕李政穎說，依據高市公園管理自治條例19條有規定，不得放任寵物或其他牲畜不加看管，違者管理機關可處1500到9000罰鍰，相關規範均在大型或重點公園入口豎牌警示，要求民眾配合。如果因為家中犬貓未繫繩而引發糾紛，可循民事解決。

高市動保處副處長段奇漢也說，非僅公園管理自治條例對犬貓外出不繫繩有規範，高市物保管理自治條例亦規定，疏縱寵物案件勸導不改，可罰3千到1.5萬，高市2021年共裁罰14件，比前年略增6件。

少子化年代，家庭飼育寵物多，飼主外出遛狗的衝突也時有所聞，2018年台南一名小女孩因被黑狗狂追驚嚇過度猝死，引起社會震撼，高市議會為此在修訂動保自制條例時，將道路中疏縱貓犬情形也納入裁罰。