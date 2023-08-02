魯凱族漁獵文化讓海生館驚豔 台電南展館「魯凱漁你相遇」開展
國立海生館科研團隊研究海洋生物外，4年前與中山大學和鲁凱族的屏東霧台部落合作，首度展開山區北隘寮的溪流生態和部落漁獵文化調查，選在8月1日原住民族日於台電南部展覽館舉辦「魯凱漁你相遇」特展，介紹原住民傳統漁獵工具及特殊漁法，展現與自然和諧共生生活態度外，特別以族語配音，讓民眾聆賞不一樣的語言之美。
海生館長陳啟祥說，魯凱族主要在屏東縣北方的霧台鄉、三地門鄉，北側高山溪流順著北隘寮溪南流入海，從溪流到海洋，從個體到群體，唯有建立健康的河川和海洋環境生態，人與自然才能永續共存；魯凱族人稱河流為「魚走的路」，以傳統生態知識守護淡水魚也守護溪流環境的精神，促成特展，將展至11月1日，並安排多場講座，讓民眾了解保護河川和海洋的重要。
館方說，除了介紹山區溪流特有的魚種介紹，展區也撥放傳統特殊漁法「魚藤捕魚」的示範影片，搭配魯凱族文化特色元素的圖文解說和以苧麻、竹子為材質的傳統漁具，如釣具、竹製魚荃等，藉此了解魯凱族人對自身周遭環境的自然運用，同時訴說族人與溪流生態共生共存，傳達「取之於自然，用之於自然，回饋於自然」的共融狀態。
館方說，為使國人認識正面臨傳承危機的原住民族語，展示內容以族語配音，透過視覺與聽覺的相輔相成，讓民眾能有更深入的看展體驗，還提供「一魚多語」教材供，附有魯凱族、排灣族與鄒族的淡水魚母語發音，掃描後即刻就能聆聽各族的淡水魚發音，不限空間與時間的約束，讓民眾輕易接觸、使用及開口說原住民族語的機會，創造友善的語言環境。
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