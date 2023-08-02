童綜合醫院攜手興大 帶領後醫系生前進離島服務

童綜合醫院為國立中興大學後醫學系醫學生的實習訓練醫院之一，日前帶領23名公費後醫學系學生，前往金門進行參訪，讓學生體驗醫學實踐、社區服務，了解離島醫療轉運工作。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，童綜合醫院副院長蔡青劭暨中興大學後醫副系主任等醫師開設「偏鄉醫療與社區服務學習」課程，教授23名學生將所學應用在醫療工作，並學習公共衛生預防醫學的知識與技能。

「偏鄉醫療與社區服務學習」遠赴離島金門體驗醫學實踐和社區服務，中興大學醫學院院長陳健尉、蔡青劭、童綜合副院長吳肇鑫領隊，攜手新陳代謝科、免疫風濕科、達文西中心、腎臟科血液透析室、感染科、一般外科與神經外科等9名醫師進行分組教學，協助醫學生學習金門醫療特殊性與在地民眾需求。

蔡青劭表示，課程讓學生能在金門島上體驗醫學實踐和社區服務，包括醫院參訪、當地醫療介紹、跟隨醫師了解離島醫療轉運工作、衛生保健教育和疾病防治等。還有文化體驗和小組討論反思等活動，使學生們深入了解當地的文化和生活。

陳健尉指出，外島及偏鄉醫療照護是興大後醫系培養公費生的重要工作之一，能提早讓學生了解外島及偏鄉地區的醫療工作環境，是一次寶貴經驗，更能讓學生在日後執業服務上提前做好準備。