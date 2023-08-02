快訊

大水圍困河北：涿州13萬人受災，洩洪與暴雨的全城呼救

中颱卡努持續逼近！氣象局預計5點30分發陸警 基北北宜嚴加戒備

童綜合醫院攜手興大 帶領後醫系生前進離島服務

中央社／ 台中2日電

童綜合醫院為國立中興大學後醫學系醫學生的實習訓練醫院之一，日前帶領23名公費後醫學系學生，前往金門進行參訪，讓學生體驗醫學實踐、社區服務，了解離島醫療轉運工作。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，童綜合醫院副院長蔡青劭暨中興大學後醫副系主任等醫師開設「偏鄉醫療與社區服務學習」課程，教授23名學生將所學應用在醫療工作，並學習公共衛生預防醫學的知識與技能。

「偏鄉醫療與社區服務學習」遠赴離島金門體驗醫學實踐和社區服務，中興大學醫學院院長陳健尉、蔡青劭、童綜合副院長吳肇鑫領隊，攜手新陳代謝科、免疫風濕科、達文西中心、腎臟科血液透析室、感染科、一般外科與神經外科等9名醫師進行分組教學，協助醫學生學習金門醫療特殊性與在地民眾需求。

蔡青劭表示，課程讓學生能在金門島上體驗醫學實踐和社區服務，包括醫院參訪、當地醫療介紹、跟隨醫師了解離島醫療轉運工作、衛生保健教育和疾病防治等。還有文化體驗和小組討論反思等活動，使學生們深入了解當地的文化和生活。

陳健尉指出，外島及偏鄉醫療照護是興大後醫系培養公費生的重要工作之一，能提早讓學生了解外島及偏鄉地區的醫療工作環境，是一次寶貴經驗，更能讓學生在日後執業服務上提前做好準備。

金門 中興大學

延伸閱讀

興大喜事連連...詹富智校長就職 陳吉仲、薛富盛出任部長

赴金門當兵寂寞想舒壓…19歲男逼未成年少女拍裸照 下場曝光

礦工之子到警大教授 金門消防局王得志譜寫人生逆襲記

疑電線走火…童綜合醫院病房起火「天花板燒毀」 緊急疏散8名患者

相關新聞

高市停供一次用塑膠飲料杯 31家開勸導單不改善就開罰

為落實減塑政策，高雄市飲料店自今年7月起不得提供一次用塑膠飲料杯。新規定實施後，環保局加派人力稽查，已有九成以上商家符合...

公園內黑狗竄出嚇壞溜直排輪女童 家長與飼主爆口角

少子化，毛孩是家中新寵，民眾遛狗需求增多，也常衍生衝突，高雄有民眾到公園遛狗不繫繩，放任狗狗亂竄，嚇到學滑直排輪的數名小...

屏東縣汙水下水道設置五大系統 恆春系統設置比率近9成

汙水下水道建設是城鄉發展現代化不可或缺公共建設之一，屏東縣府改善住家環境衛生，提升生活環境品質，恢復河川水質，推動汙水下...

缺工歷經4度流標 金寧分駐所今天終於動土新建

金寧分駐所現址建物，因地基傾斜，於108年間經福建省建築師公會鑑定屬於「危險不宜作為辦公廳舍」，經多方爭取，今天舉行金寧...

遇「超級月球」海水倒灌 屏東東隆宮重現「水漫廟埕」

近海的屏東縣的東港鎮，是最易受潮汐影響的行政區，昨、今兩天高漲的潮水清晨倒灌流入濱海低漥地區，居民驚見道路宛如小溪，東隆...

毛孩照護升級 高市首家結合長照的動物醫院誕生

少子化年代，毛孩成了家庭新寵，醫療照護問題也替寵物相關產業開出市場新藍海，高雄市有動物醫院率先開設動物醫學長照中心，高市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦