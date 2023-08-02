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屏東縣汙水下水道設置五大系統 恆春系統設置比率近9成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣推動汙水下水道工程建設，恆春地區水資源中心營運中，恆春系統執行效益達87.59％，是五大系統達成率最高，圖為恆春水資中心空拍圖。圖／屏東縣府水利處提供
屏東縣推動汙水下水道工程建設，恆春地區水資源中心營運中，恆春系統執行效益達87.59％，是五大系統達成率最高，圖為恆春水資中心空拍圖。圖／屏東縣府水利處提供

汙水下水道建設是城鄉發展現代化不可或缺公共建設之一，屏東縣府改善住家環境衛生，提升生活環境品質，恢復河川水質，推動汙水下水道建設工程，人口密集都市計畫區與中央重點區域，五大系統建設，包括屏東市、內埔、潮州、恆春與東港，以恆春系統設置比率最高達87.59％，屏東市僅6成多。

屏縣府水利處長江國豐說，屏東縣汙水下水道系統除原有屏東市、恆春地區、內埔鄉、東港鎮及潮州鎮等5處汙水下水道系統，經縣府向中央爭取，運用屏東市六塊厝水資源回收中心處理餘裕量，擴大整併鄰近長治鄉、麟洛鄉及萬丹鄉納入屏東市汙水下水道系統共同處理，今年度內政部核定實施計畫，加緊辦理。

江國豐說，各系統汙水下水道系統均積極辦理建設作業，恆春系統已近建設完成，目前辦理汙水用戶接管開口契約工程施作中；內埔系統水資源回收中心已建設完成試運轉，正辦理用戶接管工程；東港系統水資源回收中心興建中，預計2024年度投入汙水處理，用戶接管細部設計中；潮州系統水資源回收中心建設中，預計2025年完工試運轉，用戶接管細部設計；屏東市整併鄰近區域甫獲中央核定，興辦中。

屏東縣各系統汙水建設執行效益，恆春達87.59%，屏東市系統64.31％，屏東市雖然推動早，但遇阻礙較多，家中後巷有違章，或是後巷的施工空間不足，或者是整排連動式的透天厝，需取得每戶同意才能執行，推動上仍有賴於公所、村里長們協助。

江國豐說，若自來水管線是都市「動脈」，汙水下水道是「靜脈」，家庭汙水、事業廢水，經汙水下水道系統收集至水處理廠淨化至符合國家標準後排放，避免汙染河川、海洋等水體水質。現代化汙水處理廠提升水資源回收中心，處理後放流水再利用是未來趨勢，讓水資源永續利用。

屏東縣府水利處長江國豐說明縣府推動汙水下道工程相關進度。記者劉星君／攝影
屏東縣府水利處長江國豐說明縣府推動汙水下道工程相關進度。記者劉星君／攝影

屏東縣 水資源 恆春

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