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缺工歷經4度流標 金寧分駐所今天終於動土新建

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，縣長陳福海、立委陳玉珍、金門縣警察局長盧廷彰等人主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，縣長陳福海、立委陳玉珍、金門縣警察局長盧廷彰等人主持動土。記者蔡家蓁／攝影

金寧分駐所現址建物，因地基傾斜，於108年間經福建省建築師公會鑑定屬於「危險不宜作為辦公廳舍」，經多方爭取，今天舉行金寧分駐所新建工程動土典禮，包括縣長陳福海、立委陳玉珍主持動土，陳福海也表示，這案子歷經4度流標，第5度才標出去，期許廠商好好做，讓工程於明年底如期如質完工。

陳福海致詞時肯定警察局長盧廷彰平日的表現，且跟府會關係融洽，讓警政相關預算都獲得各方支持；他也提及在歐美的很多工程，都是民意代表來招標，但因為有社會責任，他們都做的更認真，期許亞郁營造做的更好，也相信他們會做的更好，期盼工程明年底能如質如期來完工。

金寧分駐所新建工程，未來將興建地上三層，總樓地板面積1315餘平方米之警察基層新廳舍，用以替代原老舊建築物，此案於109年12月獲得中央前瞻計畫第3、4期核定補助全案總經費85%，約新臺幣8千萬元，地方僅需配合自籌15%款項，約1411萬元。

警察局指出，這項新建工程歷經1年多整備及規劃設計作業，除考量環境暖化以綠建築概念設計外，更以符合建築法規的節能工技進行未來施作，日後將預見該案成為縣內面貌煥然一新的指標建築；這項工程雖面臨當今建築成本屢屢攀高、地區勞動力匱乏及先前4度流標等實際困難，均能依進度完成各階段工作，警局將持續與承包商、縣府工務處等單位緊密配合，早日完成啟用。

盧廷彰表示，在縣長陳福海、議長洪允典的全力支持下，除重視基層同仁福祉外，對於挹注相關軟硬體整新經費更是不遺餘力；警察局為照顧基層同仁起居，對於老舊警察廳舍，除定期養護確保建物安全堪用外，更針對危險待改建駐地，積極爭取中央經費補助，期以有效照顧基層員警日常起居，改善勤務運作之硬體環境。

金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，由祥獅獻瑞熱鬧開場，縣長陳福海致贈紅包給表演者。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，由祥獅獻瑞熱鬧開場，縣長陳福海致贈紅包給表演者。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，縣長陳福海、立委陳玉珍等人遵循古禮祭拜。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，縣長陳福海、立委陳玉珍等人遵循古禮祭拜。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，並找來舞獅逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
金寧分駐所新建工程今天上午舉辦動土典禮，並找來舞獅逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

警察 陳福海

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