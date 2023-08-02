前鎮漁港案陳其邁遭批「媽寶」高雄大綠小綠齊護主

前瞻預算掀起「南北大戰」，近日高雄前鎮漁港改建案獲前瞻挹計畫注81億元、遭藍白陣營抨擊，民進黨高市議員邱俊憲反批，北市議員只准柯文哲花150億改建台北第一果菜市場，卻詆毀高雄改建重要遠洋漁業基地。議員林智鴻及張博洋，更針對侯友宜競辦發言人黃子哲批「陳其邁媽寶」一事反擊，批黃臭嘴。

高市邱俊憲在臉書po出照片，指前台北市長2020年7月出席台北市場改建動工典禮，總工程費逾150億元，重要的批發市場數十年未整建，投入大筆預算改善「這是好事」，而高雄前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，數十年沒有整建，投入80幾億改善，北市民代無視所分配的資源遠比其他縣市多上非常多，刻意掩飾得天獨厚，惡意中傷其他縣市的努力。

另針對侯友宜競辦發言人黃子哲批高雄前瞻經費太多，陳其邁是媽寶一事，台灣基進高市議員張博洋嗆，侯友宜確定要放任發言人繼續歧視高雄？用「高雄拿較多」、「陳其邁拿較多」來攻擊，只凸顯侯友宜跟南部很不熟。

張博洋及民進黨議員林智鴻都指出，黃子哲不只不認同建設需要南北平衡，為用前瞻預算做文章，還回頭扯「韓國瑜曾經要登革熱經費被行政院阻擋」。事實上2019年高市登革熱延燒，韓市府提出5318萬元登革熱防治經費需求，還當行政院副院長的陳其邁很快就「全數照准」。

張博洋說，國民黨認為中央給高雄太多錢整治前鎮漁港，凸顯對高雄長期被重北輕南一事沒有同理心，全台298個漁港漁獲量加不及前鎮漁港一半，前鎮漁港使用逾50年，韓市府時也提出改建計畫，現在國民黨為何要為反對而反對。林智鴻指前鎮漁港建設案是攸關台灣整體遠洋漁業以及國內漁獲銷售，漁民的需要，不會因為哪個政黨執政就有所改變，國民黨不應頻把高雄拿來當「提款機」。