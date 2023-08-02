快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

毛孩照護升級 高市首家結合長照的動物醫院誕生

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。記者王昭月／攝影
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。記者王昭月／攝影

少子化年代，毛孩成了家庭新寵，醫療照護問題也替寵物相關產業開出市場新藍海，高雄市有動物醫院率先開設動物醫學長照中心，高市農業局樂見其成，指市府也正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。

高雄市獸醫師公會推動寵物長照概念，理事長馮宗宏所屬的宏力動物醫院率先「示範」，院內整合醫學長照中心，是高雄市第一家整合型24小時動物長照中心。

馮宗宏表示，宏力動物醫院前年即啟動整合醫學長照中心及復健醫療中心計畫，推出長期安養「日間照護喘息服務與中西醫整合物理復健醫療3大安養服務。

其中「長期安養」是針對非家醫科、急重症而須接受安養照護的區塊提供服務，家人約期可探視；「日間照護喘息服務」配合上班族或短期外出的民眾，合併復健、運動或治療等面向配置；「中西醫整合物理復健醫療」除有復健醫學的高壓氧、水療、電療、雷射外，還結合中獸醫學的針灸、艾灸等療法。

馮宗宏說，會老化、退化的不僅人類，毛小孩歷經歲月或遭致意外，造成無法自行活動或穩定進食，也需專業人員輔助醫療。動物醫院結合長照，可依據寵物狀況提供慢性疾病、癱瘓、失智、癲癇、腫瘤、心臟病及關節退化等方面照護。

高市農業局長張清榮說，現今社會大家對陪伴生活的毛小孩越來越重視，高雄市政府也期許毛孩從從出生到終老，都能獲得完善照顧。為讓老、病需要專門照顧的寵物有更好的生活品質，市府正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。

高市農業局長張清榮（右三）表示，高市正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。記者王昭月／攝影
高市農業局長張清榮（右三）表示，高市正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。記者王昭月／攝影
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護，上班族或短期外出的民眾亦可放心將寵物交託照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護，上班族或短期外出的民眾亦可放心將寵物交託照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書
高雄宏力動物醫院率先結合長照，提供毛孩更優質的醫療照護。圖／翻攝自宏力動物醫院臉書

寵物 長照 動物醫院

延伸閱讀

高市助青創推「雄挺利」 享最高200萬元貸款5年免利息

強化社會安全網 彰化縣府升級雞婆通報運動

斥資3157萬元！嘉縣新港鄉新建潭大社區日照、活動中心

高市獲跑道整建補助全國最多 趙天麟爭取日僑國小整修

相關新聞

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者回應了

有「速食南霸天」美名的丹丹漢堡在屏東市開設的廣東店日前貼出公告於昨歇業，在地鄉親聽聞消息驚呼「這麼突然，好可惜」，紛紛許...

前瞻補助高雄拿1265億多了啥？ 網友曝「悲慘2現象」

繼日前民眾黨主席柯文哲批前瞻基礎建設計畫是「錢沾」，接著再因高雄市獲得1265億元前瞻計畫補助經費，遭外界質疑中央獨厚民進黨執政縣市掀起論戰。對於高雄...

毛孩照護升級 高市首家結合長照的動物醫院誕生

少子化年代，毛孩成了家庭新寵，醫療照護問題也替寵物相關產業開出市場新藍海，高雄市有動物醫院率先開設動物醫學長照中心，高市...

沒發燒自認感冒 診所快篩確診

高雄基層診所醫師發現，近期不少患者因喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，但沒有發燒，以為感冒上門求診，到診所快篩赫然發現確診新冠肺炎；...

廣角鏡／高市校長交接

高雄市府昨辦三級學校校長交接典禮，有14名新任、56名調任，還有10名校長退休；田寮國中新任校長呂明信，是少數體育科班出...

金門友善水獺生態給付 增3社區

金門縣政府推動「金門友善水獺生態服務給付方案」，今年新加入何厝、西堡及小徑3個社區，委託金門縣野鳥學會辦理「水獺保育教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦