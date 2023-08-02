毛孩照護升級 高市首家結合長照的動物醫院誕生
少子化年代，毛孩成了家庭新寵，醫療照護問題也替寵物相關產業開出市場新藍海，高雄市有動物醫院率先開設動物醫學長照中心，高市農業局樂見其成，指市府也正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。
高雄市獸醫師公會推動寵物長照概念，理事長馮宗宏所屬的宏力動物醫院率先「示範」，院內整合醫學長照中心，是高雄市第一家整合型24小時動物長照中心。
馮宗宏表示，宏力動物醫院前年即啟動整合醫學長照中心及復健醫療中心計畫，推出長期安養「日間照護喘息服務與中西醫整合物理復健醫療3大安養服務。
其中「長期安養」是針對非家醫科、急重症而須接受安養照護的區塊提供服務，家人約期可探視；「日間照護喘息服務」配合上班族或短期外出的民眾，合併復健、運動或治療等面向配置；「中西醫整合物理復健醫療」除有復健醫學的高壓氧、水療、電療、雷射外，還結合中獸醫學的針灸、艾灸等療法。
馮宗宏說，會老化、退化的不僅人類，毛小孩歷經歲月或遭致意外，造成無法自行活動或穩定進食，也需專業人員輔助醫療。動物醫院結合長照，可依據寵物狀況提供慢性疾病、癱瘓、失智、癲癇、腫瘤、心臟病及關節退化等方面照護。
高市農業局長張清榮說，現今社會大家對陪伴生活的毛小孩越來越重視，高雄市政府也期許毛孩從從出生到終老，都能獲得完善照顧。為讓老、病需要專門照顧的寵物有更好的生活品質，市府正研擬「輔導寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，鼓勵動物醫院及特定寵物業者加入寵物長照產業。
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