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墾丁潛客最愛 硨磲貝因巨浪死亡

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

墾丁國家公園後壁湖潛點餵魚區被稱「貝中之王」的硨磲貝，是潛客心目中的明星生物，網友前晚網路貼文指其中1顆長約60公分大型硨磲貝死亡；墾管處昨派員下海探查，發現該硨磲貝已無肉絲、明顯死亡，帶回製作標本，並指杜蘇芮颱風前都還安然無恙，研判死因是連續多日巨浪猛烈衝襲推移造成。

墾管處表示，3年前有潛水教練帶潛客在墾丁後壁湖潛點（核3廠出口水東側），發現餵魚區最大顆硨磲貝失蹤，之後在20多公尺遠海底發現，因沙地不適合生長，墾管處再請潛水志工移回原處，該硨磲貝直到杜蘇芮颱風襲台前都還在，前晚網友貼文後才得知疑似死亡。

墾管處保育研究課人員和志工昨下午下海探查，該海域水中能見度差，僅1至2公尺，潛水人員分頭尋找，在原位置附近不遠處找到硨磲貝，但已不見肉絲，明顯死亡，決定帶回製作標本。

墾管處表示，過去盜採都是整顆盜走，這顆殼還在，研判是連續多天大浪反覆衝擊造成，肉絲可能都已被魚隻吃掉。

墾管處說明，海洋委員會去年預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，將國內7種硨磲貝列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，雖然未通過，但無論水族採集販賣或盜採繁養，都觸犯國家公園法並傷害自然環境。

墾管處 杜蘇芮颱風

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